Слишком даже для него, – эксперт объяснил, почему Трамп отказался от аннексии Гренландии

Американские издания Axios и The New York Times сообщили, что соглашение по Гренландии, которое одобрил Дональд Трамп, не предусматривает передачу острова Соединенным Штатам. Американцы будут только строить там военные базы и создавать оборонные зоны. На такое решение Вашингтон могли подтолкнуть несколько факторов.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что говорится и о внутренней реакции на идею, и о реакции Европы. Америке не логично терять своих европейских союзников, ведь тогда они могут заключить союз с другим геополитическим игроком.

Смотрите также Стубб сомневается, что Россия согласится на 20-пунктный мирный план

Почему Трамп отказался от идеи аннексии Гренландии?

Эксперт по публичным коммуникациям отметил, что идею с аннексией Гренландии не поддержали внутри страны (и не только), именно поэтому президенту США предложили выход из этой истории без потери репутации.

Гренландия – это слишком экстравагантная история даже для Трампа. Главный фактор – непопулярность идеи. Кроме того, (после озвучивания намерений Трампа, – 24 Канал) Европа поставила на паузу торговое соглашение с США. Третье – в США есть более насущные потребности, в чем могли убедить Трампа,

– объяснил он.

По словам Богданова, если подробнее рассмотреть реакцию Европы, то очевидно, что намерениями по Гренландии Трамп фактически толкал ее "в объятия" Китая. И Пекин, и европейские страны являются сторонниками концепции легитимности – они не нарушают официально признанные границы. Поэтому из-за решения Трампа Китай мог пойти на сближение с Европой.

Справка. Трамп и генсек НАТО Марко Рютте провели встречу и сформировали основу соглашения по Гренландии. Президент США также сообщил, что он не будет вводить пошлины, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Эксперт по публичным коммуникациям добавил, что если Марко Рубио удастся убедить президента США, что Европа является естественным союзником Вашингтона, то им удастся восстановить отношения. Ведь они имеют общую цель – нейтрализация России и обуздание Китая. Поэтому ссориться из-за Гренландии было бы глупо.

Что предшествовало соглашению по Гренландии?