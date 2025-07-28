Американцы могут вывести часть войск из Европы, Politico

США пересматривают размещение своих войск в мире, в частности в Европе. Это вызывает беспокойство в Германии, которая принимает наибольшую численность американских военных на континенте.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.

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Что известно о сокращении войск США?

Германия обеспокоена планами США изменить размещение своих войск. Министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил Вашингтон, чтобы получить актуальную информацию о предстоящих изменениях и подчеркнуть важность американского присутствия для европейской безопасности.

США сейчас проводят Глобальный обзор силовой структуры (Global Force Posture Review). Его целью является адаптация военного присутствия в соответствии с изменениями в приоритетах, в частности рост напряжения в Индо-Тихоокеанском регионе и необходимости сокращения внешних расходов. Окончательный отчет ожидается к сентябрю 2025 года.

В Германии сейчас размещено около 35 тысяч американских военных в 35 муниципалитетах. Среди них также стратегически важные объекты, такие как авиабаза Рамштайн и полигон в Графенвере.

По словам старшего научного сотрудника по вопросам политики безопасности Немецкого совета по внешней политике Айлин Матле, вероятно, США могут вывести до 20 тысяч военных, переброшенных в Европу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Независимо от того, сколько войск будет выведено, если вообще будет выведено, крайне важно, чтобы это произошло упорядоченно, скоординировано, а не как неожиданность для европейских союзников,

– сказала Матле.

Один из чиновников НАТО в комментарии изданию предположил, что общее сокращение может достичь 30%.

Как передает издание, Берлин стремится влиять на эти процессы. Поэтому, дипломатическими каналами Германия отмечает свои инвестиции в оборону и готовность оставаться ключевым партнером США. Пока переговоры с американской стороной остаются непонятными.

Ранее сообщалось, что европейские члены НАТО неофициально готовятся к вероятному уменьшению военного присутствия США в Европе. Тогда уже предполагали, что Трамп может перенаправить часть сил в Азию или на Ближний Восток.