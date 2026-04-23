Требуется протезирование и пластика: СМИ раскрыли тайные детали состояния Моджтабы Хаменеи
- Моджтаба Хаменеи находится под наблюдением врачей после атаки, которая унесла жизни его отца, жены и сына.
- Он перенес операцию на ноге, ожидает протезирования, имеет ожоги лица, которые затрудняют речь.
Сейчас Верховным лидером Ирана является Моджтаба Хаменеи. Но сын покойного Али Хаменеи до сих пор не появляется на публике после удара США и Израиля 28 февраля по резиденции.
Издание The New York Times узнало тайные детали состояния Моджтабы Хаменеи.
В каком состоянии Хаменеи?
Во время атаки США и Израиля по комплексу, где жил Моджтаба Хаменеи, погибли его отец, жена и сын.
Сам он находится под наблюдением врачей, которые занимаются лечением последствий ранений.
По данным СМИ, ухаживают Моджтабу Хаменеи нынешний президент Ирана Масуд Пезешкиан, который по специальности является кардиохирургом, и министр здравоохранения Ирана.
Напомним, что доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач отмечал 24 Каналу, что радикальной смены власти в Иране после прихода Моджтабы Хаменеи не произошло. А убитый Али Хаменеи когда-то боялся, что его сын станет лидером, потому что считал его непригодным для этой роли.
Он якобы перенес операцию на ноге и ожидает протезирования. Также оперировали руку. А его речь осложняют ожоги лица и губ, из-за этого в будущем ему придется делать пластическую операцию.
Утверждается, что Хаменеи в сознании и участвует в управлении страной. Чтобы не подвергать его опасности, никто из представителей силовых структур или чиновников не посещает своего лидера.
Из-за своего состояния видео- и аудиообращения он не записывает. Все официальные заявления публикуют через государственные каналы. Информацию передают курьеры, которые доставляют документы в запечатанных конвертах.
Что ранее говорили о Моджтабе Хаменеи?
СМИ писали, что удар по резиденции Хаменеи произошел 28 февраля. Тогда погибли по меньшей мере 6 членов семьи А сам Моджтаба Хаменеи чудом спасся, потому что вышел "в сад сделать что-то".
С тех пор его на публике никто не видел. А иранский режим использовал ИИ для создания изображений Хаменеи-младшего, чтобы заполнить информационную пустоту из-за его отсутствия.
Разведке удалось установить, что он мог находиться в больнице города Кум, к югу от Тегерана.