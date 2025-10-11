Украина получила сотни ракет для ПВО досрочно, – британское правительство
- Великобритания доставила в Украину сотни ракет для ПВО на 5 месяцев раньше запланированного срока.
- Благодаря торговым миссиям между Великобританией и Украиной уже создано более 30 совместных предприятий и сотни рабочих мест.
В Великобритании заявили, что доставили в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока сотни ракет. Кроме того, министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард возглавил торговую делегацию Великобритании, которая посетила Киев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление британского правительства.
Смотрите также США больше не говорят "нет", – МИД Украины об отправке ракет Tomahawk
Что известно о военной помощи от Великобритании?
Британская сторона рассказала, что в Украину были отправлены легкие многоцелевые ракеты (LMM). Их производит компания Thales в городе Белфаст.
Отмечается, что эти ракеты защищают украинское небо от российских целей еще с начала полномасштабного вторжения. На этот раз их удалось доставить на 5 месяцев раньше.
Для меня было честью возглавить эту торговую делегацию в Киеве и увидеть так много других стран, которые приняли участие в этом мероприятии. Стимулирование промышленных партнерств является чрезвычайно важным, чтобы мы могли учиться на их опыте и вместе строить промышленную базу, необходимую для защиты Великобритании, сдерживания наших противников и поддержки Украины,
– сказал Люк Поллард.
По его словам, в 2025 году Великобритания выделила примерно 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Отмечается, что это рекордная сумма британской помощи.
Кроме того, благодаря инвестициям в оружие для Украины Великобритания смогла обеспечить сотни рабочих мест.
В британском правительстве также рассказали, что торговые миссии между Великобританией и Украиной уже привели к созданию более 30 совместных предприятий и партнерств.
Оружие для Украины: последние новости
Дональд Трамп 6 октября заявил о вероятной передаче ракет Tomahawk Украине. Впрочем, это было еще неокончательное решение, ведь американский президент еще хочет узнать, как Киев будет использовать эти ракеты, чтобы не было эскалации.
Владимир Зеленский обсуждал с американским коллегой передачу Украине не только ракет Tomahawk для дальнобойных ударов по России, но и систем HIMARS и ATACMS.
Также осенью Украина должна получить 2 системы Patriot с ракетами, о которых было договорено отдельно с партнерами. Еще десяток таких систем обещали передать США.