В Великобритании заявили, что доставили в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока сотни ракет. Кроме того, министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард возглавил торговую делегацию Великобритании, которая посетила Киев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление британского правительства.

Что известно о военной помощи от Великобритании?

Британская сторона рассказала, что в Украину были отправлены легкие многоцелевые ракеты (LMM). Их производит компания Thales в городе Белфаст.

Отмечается, что эти ракеты защищают украинское небо от российских целей еще с начала полномасштабного вторжения. На этот раз их удалось доставить на 5 месяцев раньше.

Для меня было честью возглавить эту торговую делегацию в Киеве и увидеть так много других стран, которые приняли участие в этом мероприятии. Стимулирование промышленных партнерств является чрезвычайно важным, чтобы мы могли учиться на их опыте и вместе строить промышленную базу, необходимую для защиты Великобритании, сдерживания наших противников и поддержки Украины,

– сказал Люк Поллард.

По его словам, в 2025 году Великобритания выделила примерно 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Отмечается, что это рекордная сумма британской помощи.

Кроме того, благодаря инвестициям в оружие для Украины Великобритания смогла обеспечить сотни рабочих мест.

В британском правительстве также рассказали, что торговые миссии между Великобританией и Украиной уже привели к созданию более 30 совместных предприятий и партнерств.

