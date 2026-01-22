"Все в этом зале – звезды": Трамп в Давосе подписал устав Совета мира и назначил себя председателем
- Президент США Дональд Трамп подписал устав Совета мира, предоставляя ему статус международной организации, и стал его председателем.
- В Совет мира вошли государства, такие как Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бельгия и другие, которые будут играть важную роль в международном диалоге.
Президент США Дональд Трамп подписал устав Совета мира. Это придало ему статус международной организации.
Трамп считает, что эта организация поможет решить немало конфликтов. Об этом стало известно во время встречи с лидерами государств-участников, передает Clash Report.
Кто вошел в Совет мира?
Дональд Трамп официально подписал устав Совета мира и представил страны, которые стали частью организации.
В первую группу так называемых "выдающихся членов" Совета мира вошли:
- Бахрейн,
- Марокко,
- Аргентина,
- Армения,
- Азербайджан,
- Бельгия,
- Болгария,
- Египет,
- Венгрия,
- Индонезия,
- Иордания,
- Казахстан,
- Косово,
- Монголия,
- Пакистан,
- Парагвай,
- Катар,
- Саудовская Аравия,
- Турция,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Узбекистан.
Обращаясь к представителям этих стран, Трамп отметил их роль в новосозданной структуре. По его словам, все участники являются "звездами" и "друзьями" США, которые играют важную роль в международном диалоге. Председателем организации стал сам американский президент.
Ожидается, что Совет мира будет заниматься вопросами глобальной безопасности, сотрудничества между государствами и урегулирования международных конфликтов.
Что известно о Совете мира?
По данным СМИ, Дональд Трамп создает Совет мира и требует от стран членского взноса в размере 1 миллиарда долларов наличными. Устав организации предоставляет Трампу неограниченные полномочия, включая контроль над деньгами и назначение преемника, что вызвало критику со стороны дипломатов.
Глава США предложил также Путину войти в организацию. Владимир Путин получил приглашение в Совет мира, который создает Дональд Трамп. Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.
Дональд Трамп предложил создание Совета мира для урегулирования российско-украинской войны, он критиковал ООН за неэффективность. Одной из ключевых тем форума в Давосе стала не Украина, а обострение вокруг Гренландии и создание новой платформы для переговоров.