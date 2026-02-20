Результат будет, но не для Украины: чего реально ожидать от Совета мира Трампа

Президент США Дональд Трамп провел первое заседание Совета мира в Вашингтоне. Эта организация создана для того, чтобы воплощать его амбиции.

Однако сейчас он сфокусирован на ситуации в Секторе Газы. Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик отметил 24 Каналу, что пока непонятно, как будет работать Совет мира, ведь к нему уже есть много вопросов.

"Это игрушечная организация, которая полностью заточена под него. Поэтому создана для того, чтобы лелеять амбиции и эго президента Трампа. С другой стороны, возможно, будет какой-то тактический результат для Сектора Газы. Потому что функция организации сфокусирована на ее восстановлении. Но непонятно, как это будет работать", – сказал он.

Какова цель Совета мира?

Владимир Дубовик подчеркнул, что мир между Израилем и ХАМАС достаточно шаткий. Поэтому по состоянию на сейчас непонятно, можно ли начинать процесс восстановления. Еще не расписано четко, как это должно происходить. Трамп заявлял, что страны согласились дать денег и направить своих миротворцев туда, однако нужно проверить эту информацию.

Американский лидер заявляет, что будет выделять 10 миллиардов долларов на Советы мира. Однако Трамп постоянно говорил, что надо сокращать бюджет. Есть информация, что это примерно та же сумма, что была очень жестко убрана из деятельности Агентства международного развития, которая была очень полезна для разных стран мира.

Трамп уже говорил, что выбрасывал деньги на помощь Украине. А здесь можно просто взять 10 миллиардов и потратить на ситуацию в Газе. Видимо, Газа нуждается в помощи, но он распыляет американские финансовые ресурсы, против чего он выступал все время, а сейчас и сам это делает. Поэтому есть много замечаний по Совету мира,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, Совет мира не заменит ООН, к которой есть свои вопросы. Ведь всем известно о неэффективности Организации Объединенных Наций.

Совет мира Трампа: последние новости