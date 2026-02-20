Однак зараз вона сфокусована на ситуації у Секторі Гази. Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик зауважив 24 Каналу, що наразі незрозуміло, як працюватиме Рада миру, адже до неї вже є багато питань.

"Це іграшкова організація, яка повністю заточена під нього. Тому створена для того, щоб плекати амбіції та его президента Трампа. З іншого боку, можливо, буде якийсь тактичний результат для Сектора Гази. Тому що функція організації сфокусована на її відновленні. Але незрозуміло, як це буде працювати", – сказав він.

Яка мета Ради миру?

Володимир Дубовик підкреслив, що мир між Ізраїлем та ХАМАС досить хиткий. Тому станом на зараз незрозуміло, чи можна починати процес відновлення. Ще не розписано чітко, як це має відбуватися. Трамп заявляв, що країни зголосилися дати грошей і направити своїх миротворців туди, однак потрібно перевірити цю інформацію.

Американський лідер заявляє, що буде виділяти 10 мільярдів доларів на Ради миру. Однак Трамп постійно говорив, що треба скорочувати бюджет. Є інформація, що це приблизно та ж сума, що була дуже жорстко прибрана з діяльності Агенції міжнародного розвитку, яка була дуже корисна для різних країн світу.

Трамп вже казав, що викидав гроші на допомогу Україні. А тут можна просто взяти 10 мільярдів і витратити на ситуацію в Газі. Мабуть, Газа потребує допомоги, але він розпорошує американські фінансові ресурси, проти чого він виступав весь час, а зараз і сам це робить. Тому є багато зауважень щодо Ради миру,

– підкреслив експерт.

За його словами, Рада миру не замінить ООН, до якої є свої питання. Адже усім відомо про неефективність Організації Об'єднаних Націй.

Рада миру Трампа: останні новини