Украина и США сделали совместное заявление по итогам переговоров в Джидде

США и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. По итогам встречи в Вашингтоне отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности.

Также Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Какие результаты переговоров в Саудовской Аравии

По данным Офиса президента, украинская делегация вновь выразила глубокую признательность от имени украинского народа президенту США Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу за то, что они "возможно ощутимый прогресс на пути к миру".

Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Россией,

– говорится в сообщении.

Также, согласно обнародованной информации, США проинформируют Россию о том, что взаимность со стороны Москвы также является ключом к достижению мира. Более того, после переговоров США немедленно отменяют паузу в оказании военной помощи Украины и обмене разведданными.

Кроме того, во время встречи обе стороны обсудили гуманитарные усилия, в частности, во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождением удерживаемых гражданских лиц и возвращением принудительно перемещенных украинских детей.

"Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России", – добавили там.

Также украинская сторона требует участия европейских партнеров во время процесса переговоров по миру. В то же время президенты США и Украины договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение по минеральным ресурсам. По данным CNN, переговоры в Джидде продолжались 8 часов.