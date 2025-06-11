Год тюрьмы за сожжение флага: Трамп пригрозил протестующим

Во время выступления в честь армии США Дональд Трамп назвал протестующих "животными". Он заявил, что за сожжение американского флага должны наказывать годом заключения.

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в отношении участников протестов в Лос-Анджелесе, которые сжигали американские флаги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Жесткая риторика президента США

По мнению Трампа, сожжение флагов должно наказываться лишением свободы. "Это животные", – так охарактеризовал протестующих Трамп во время выступления в Форт-Брегг в честь 250-летия армии США.

Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Посмотрим, сможем ли мы это сделать,

– заявил Трамп.

Протесты в Лос-Анджелесе: что стало причиной

Массовые митинги в Лос-Анджелесе возникли из-за ужесточения действий Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE). Люди выступали против депортаций, действий федеральных властей и насилия со стороны правоохранителей. Часть протестующих прибегла к радикальным методам – в частности, поджигали флаги США.

На фоне обострения ситуации Дональд Трамп развернул в Лос-Анджелесе более 4 тысяч военнослужащих Нацгвардии и еще 700 морских пехотинцев. Это решение вызвало волну критики. В частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это превышением полномочий и заявил, что не будет поддаваться давлению федеральной администрации.

Напомним, администрация Трампа планирует отправить тысячи нелегальных мигрантов в тюрьму Гуантанамо, в частности граждан из дружественных для США стран. Перемещение в Гуантанамо связано с необходимостью освобождения переполненных внутренних центров содержания из-за обещания Трампа провести масштабную депортацию.