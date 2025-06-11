Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Жорстка риторика президента США

На думку Трампа, спалення прапорів має каратись позбавленням волі. "Це тварини", – так схарактеризував протестувальників Трамп під час виступу у Форт-Бреггу на честь 250-річчя армії США.

Люди, які спалюють американський прапор, повинні сісти до в’язниці на один рік. Побачимо, чи зможемо ми це зробити,

– заявив Трамп.

Протести у Лос-Анджелесі: що стало причиною

Масові мітинги в Лос-Анджелесі виникли через посилення дій Служби імміграції та митного контролю США (ICE). Люди виступали проти депортацій, дій федеральної влади та насильства з боку правоохоронців. Частина протестувальників вдалася до радикальних методів – зокрема, підпалювали прапори США.

На тлі загострення ситуації Дональд Трамп розгорнув у Лос-Анджелесі понад 4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії та ще 700 морських піхотинців. Це рішення викликало хвилю критики. Зокрема, губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом назвав це перевищенням повноважень і заявив, що не піддаватиметься тиску федеральної адміністрації.

Нагадаємо, адміністрація Трампа планує відправити тисячі нелегальних мігрантів до в'язниці Гуантанамо, зокрема громадян з дружніх для США країн. Переміщення до Гуантанамо пов'язане з необхідністю звільнення переповнених внутрішніх центрів утримання через обіцянку Трампа провести масштабну депортацію.