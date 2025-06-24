Спецтрибунал по агрессии России готов к работе: Зеленский и Берсе подпишут историческое соглашение

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Страсбурге 25 июня официально заключат соглашение о создании Специального трибунала. Он будет рассматривать преступление агрессии России против Украины.

Комитет министров Совета Европы сегодня уполномочил Генерального секретаря Алена Берсе подписать соглашение, которое включает Устав Специального трибунала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Зеленский подпишет соглашение о создании спецтрибунала по военным преступлениям России

Этот трибунал станет первым международным институциональным механизмом, который специализируется именно на расследовании преступлений России.

Этот трибунал, создан в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы не основывается на молчании или безнаказанности, а на законе, принципах и действиях,

– сказал Берсе.

Комитет министров Совета Европы уже завершил работу над юридической основой нового суда и завершил подготовительную работу по расширенному частичному соглашению. Оно позволит присоединиться не только членам Совета Европы, но и сторонним государствам и Евросоюзу для поддержки функционирования трибунала.

Его создадут в рамках Совета Европы для привлечения к ответственности высших должностных лиц за преступление агрессии против Украины.

Летняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге (Франция) с 23 по 27 июня. 25 июня ее посетит Зеленский.

Что известно о Спецтрибунале

Международный уголовный суд может расследовать только военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине. Из-за ограничения его юрисдикции он не может заниматься расследованием самого преступления агрессии, что является нарушением устава ООН. Новый трибунал призван устранить этот пробел в международном правосудии.

"Ключевые юридические документы, лежащие в основе Специального трибунала, теперь могут быть рассмотрены сторонами, заинтересованными в присоединении к Расширенному частичному соглашению. Комитет министров продолжит обсуждение этого вопроса, когда государства изъявят желание принять участие", – сказано в сообщении.

Совет Европы планирует создать Реестр убытков, что уже получил более 34 тысяч обращений, а также запустить Комиссию по рассмотрению этих заявлений и Специальный трибунал для расследования преступления агрессии.