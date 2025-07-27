Спикер Сейма Польши объяснил свои слова о "призывах к перевороту"

Спикер польского Сейма и глава партии "Польша 2050" Шимон Головня объяснил свои слова о якобы попытках "подстрекательства его к госперевороту". Они вызвали значительный общественный резонанс и волну критики.

Он отметил, что реагировал на победу Навроцкого согласно закону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что известно о скандале вокруг спикера Сейма Польши?

Головня опубликовал объяснение на своей частной странице в Facebook, где еще раз подчеркнул, что употребил слово "переворот" не в классическом его значении, а как "политический диагноз" – "чтобы описать ситуацию, когда страну серьезно дестабилизируют и подрываются демократические принципы".

Политик напомнил, что после второго тура выборов и победы кандидата от "Права и справедливости" Кароля Навроцкого в публичном пространстве неоднократно звучали призывы не признавать результаты голосования, не созывать заседание парламента для приведения к присяге нового главы государства или объявить перерыв в заседании. Также появлялись предложения узурпировать президентские полномочия и объявить новые выборы.

Я отреагировал однозначно и по закону: президентские выборы признаны состоявшимися,, все проблемные случаи в избирательном процессе следует прояснить через прокурорские расследования; нет ни фактических, ни юридических оснований не созывать Национальное собрание и не принимать присягу новоизбранного президента,

– подчеркнул Головня.

В обращении он призвал представителей всех политических сил не придумывать заговоры и не подрывать доверие к избирательному процессу, независимо от политических предпочтений.

Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал Головню. Он считает слова спикера слишком неосторожными.

"Необдуманные поступки, необдуманные слова могут иметь очень серьезные последствия. Мы это говорим детям, но так же это в политике... Прошу понять, что политика – это серьезная игра, и по внешним, и внутренним причинам", – заявления он.

Сам Головня в отдельном интервью подчеркнул, что ни одна из коалиционных партий не поддерживала идеи саботажа присяги Навроцким.