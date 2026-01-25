Трамп 45 минут ругал премьера Дании Фредериксен из-за Гренландии, но та его обыграла, – NYT
На экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп отступил в вопросе Гренландии. Он сказал, что не будет силового захвата острова. Большую роль в том, что американский лидер сдал назад сыграла политическая сноровка Метте Фредериксен.
7 января 2025 года – еще до своей инаугурации, – Трамп впервые заявил, что не исключает применения военной силы для получения Гренландии. Через неделю американский лидер имел напряженный телефонный разговор с премьером Дании, пишет The New York Times.
Что известно о противостоянии Трампа и Фредериксен?
По словам европейских чиновников, знакомых с ходом беседы двух политиков, Дональд Трамп в течение 45 минут читал Метте Фредериксен нотации.
Об этом инциденте датский премьер не захотела говорить. "Телефонный разговор между двумя коллегами должен оставаться телефонным разговором между двумя коллегами", – сказала она.
Издание указывает на то, что противостояние Дональда Трампа с Метте Фредериксен из-за Гренландии началось еще при его первом сроке. В 2019 году Фредериксен возглавила датское правительство. Тем летом Трамп предложил, чтобы Соединенные Штаты купили Гренландию, которая уже более 300 лет является частью Дании.
Фредериксен отвергла эту идею как "абсурдную". Поэтому Трамп отменил свой визит в Копенгаген и назвал ее слова "неприятными".
Последние события вокруг суперчка между США и Европой по Гренландии
В начале 2026 года Дональд Трамп начал агрессивнее требовать от Дании отдать ему Гренландию. Ряд ведущих стран Европы выступил в поддержку Копенгагена. За это американский лидер отметил, что введет против них дополнительные тарифы.
Несколько месяцев Метте Фредериксен находилась в напряженном противостоянии с Дональдом Трампом – и сейчас, похоже, ей удалось одержать верх, по крайней мере временно.
После жестких заявлений Трампа по Гренландии Фредериксен перешла к активным действиям. Она привлекла в Гренландию небольшой контингент военных из Великобритании, Германии, Франции и Исландии, заручилась публичной поддержкой европейских государств и не поддалась на угрозы о введении пошлин.
Приглашение иностранных военных и правоохранителей в рамках арктических учений стало четким сигналом: любые силовые действия против Гренландии будут иметь серьезные последствия, отмечает политический обозреватель Бент Винтер. По его словам, суть этого шага заключалась в том, что силовой захват острова означал бы конфликт не только с Данией, но и с другими европейскими государствами.
Сейчас, похоже, что Трамп, в конце концов, отступил. В выступлении на экономическом форуме в Давосе президент заявил, что не будет применять силу для захвата Гренландии. Позже он добавил, что вместе с лидерами НАТО были наработаны "рамки будущего соглашения", которая сделает всех довольными. Кроме того, американский лидер отменил ранее анонсированные тарифы против союзников Дании.
Конечно, на изменение позиции Трампа повлияли и другие факторы – рост сопротивления в Конгрессе и падение фондовых рынков. Однако нет сомнений, что тщательно выстроенная оборонная стратегия госпожи Фредериксен помогла заблокировать стремление Трампа получить то, чего он действительно хотел.