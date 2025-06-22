Трамп хотел "застать иранцев врасплох", заявив о 2 неделях до решения об ударе, – WP
- Перед атакой на ядерные объекты Ирана Трамп заявил, что для принятия этого решения ему может понадобиться 2 недели.
- Операцию скрывали, чтобы "застать иранцев врасплох"; президент США оставлял за собой право отменить план.
В четверг, 19 июня, накануне атаки на иранские ядерные объекты Дональд Трамп заявил, что ему может понадобиться 2 недели на принятие соответствующего решения. Однако уже ночью воскресенья, 22 июня, США поразили Фордо, Натанз и Исфахан.
Подробнее об американской "хитрости" рассказали в The Washington Post, передает 24 Канал. В узком кругу чиновников Белого дома сразу было понятно, что операция неизбежна.
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Трамп скрывал план атаки
В течение нескольких дней Трамп скрывал, нанесет ли он удар по Ирану, заявляя, что еще не принял решение, даже когда уже утвердил планы атаки и приказал подготовить войска.
Количество ознакомленных чиновников администрации президента оставалось небольшим – некоторые в Белом доме узнали об операции во время публичного заявления президента.
Заявление Трампа о возможном ожидании до 2 недель было нашей попыткой застать иранцев врасплох,
– сказал осведомленный высокопоставленный чиновник администрации.
В течение недели президент беспокоился о том, смогут ли американские военные придерживаться точного характера операции, чтобы избежать широкого вовлечения в войну.
Трамп четко дал понять, что оставляет за собой право отменить план в любой момент, до того, как самолеты войдут в воздушное пространство Ирана.
По словам чиновника, в "сплоченной" команде администрации возникло чувство "товарищества", даже несмотря на то, что в новостях появлялись сообщения о внутренних разногласиях.
Напомним, также Трамп давал Тегерану 2 недели, чтобы согласиться на ядерное соглашение. Тогда он не уточнил последствия несоблюдения дедлайна и того, присоединятся ли США к операции Израиля.