Будут определенные последствия: военный обозреватель спрогнозировал результат атаки США на Венесуэлу
- Дональд Трамп приказал нанести удары по Венесуэле, обвиняя ее лидера в контрабанде запрещенных веществ.
- Денис Попович считает, что США могут установить выгодный для них режим в Венесуэле, что повлияет на мировые цены на нефть.
Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по важным военным и не только объектам Венесуэлы. Там утром 3 января 2026 года прогремели взрывы.
Лидер США обвиняет президента Венесуэлы в контрабанде запрещенных веществ, считая его лидером наркотеррористического государства. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что Николас Мадуро может просить Владимира Путина о помощи, однако, сможет ли тот ему помочь остается вопрос без ответа.
Что ожидать от атаки США на Венесуэлу?
Денис Попович предположил, что единственное, чем кремлевский диктатор может помочь Мадуро – это дать убежище в России, как это произошло с Башаром аль-Асадом.
Напомним. Ранее президент Венесуэлы на фоне обострения отношений с США обратился к России с просьбой о военной поддержке. По данным The Washington Post, он просил помощи с ремонтом радаров и боевой авиации и не исключал поставки ракет и беспилотников. В Москве эти обращения официально не комментируют, а реальная готовность России усиливать поддержку Венесуэлы остается под вопросом.
Важно следить, как будут развиваться события в Венесуэле.
Если выиграют США, то в Венесуэле будет установлен тот режим, который выгоден Трампу. Это будет иметь последствия – американцы завладеют венесуэльской нефтью. Я считаю, что цена на нефть станет еще меньше,
– высказался военный обозреватель.
По его словам, это будет иметь хорошие последствия для Украины, ведь стоимость нефти бьет по бюджету России.
Однако не стоит забывать и о варианте, что США могут проиграть. Если так произойдет, то последствия этого могут быть довольно неожиданными.
Что известно об ударах по Венесуэле?
В столице Венесуэлы Каракасе прозвучало немало взрывов. США нанесли удары по дому министра обороны, порту и аэропортам. Кроме этого, были и атаки по военной базе страны.
В ответ на атаки Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле.
Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило действия США. Там утверждают, что американцы атаковали гражданские и военные объекты страны. Министр иностранных дел Иван Гиль подчеркнул, что цель атак США – захватить ресурсы Венесуэлы, в частности нефть и минералы.
Трамп назвал операцию в Венесуэле успешной. Известно, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны.