Разрушительная и многонедельная: США готовятся к новой военной операции, – Reuters

Армия США готовится к длительной операции против Ирана. На этот раз конфликт между странами может оказаться гораздо серьезнее предыдущих противостояний.

Об этом Reuters сообщили двое американских чиновников.

Смотрите также Напряжение между США и Ираном растет: цена нефти летит вверх

Каким может быть военное противостояние США и Ирана?

США уже наращивают военное присутствие в регионе, что усиливает вероятность начала новых боевых действий.

В пятницу, 13 февраля, представители США заявили, что Пентагон направляет на Ближний Восток еще один авианосец, тысячи дополнительных военных, истребители, эсминцы с управляемыми ракетами и другие силы, способны как наносить удары, так и защищаться.

Сейчас имеющиеся в регионе американские силы указывают на возможность ударов преимущественно с воздуха и моря.

В рамках длительной кампании США могут атаковать не только ядерную инфраструктуру, но и государственные и силовые объекты Ирана.

Эксперты отмечают, что риски для американских войск будут значительно большими, ведь Иран имеет мощный арсенал ракет. Ответные удары могут спровоцировать более широкий региональный конфликт.

Один из чиновников подчеркнул, что США готовы к ответу Ирана, что может привести к серии взаимных ударов в течение длительного времени.

Заметим, что Трамп неоднократно угрожал бомбардировкой Ирана из-за его ядерной и баллистической программы, а также подавления протестов. В четверг, 12 февраля, он заявил, что альтернатива дипломатическому решению будет "очень травматичной".

Корпус стражей Исламской революции взамен пригрозил ударами по американским военным базам. США имеют базы по всему Ближнему Востоку – в частности в Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

Напомним, что в прошлом году в июне США уже применяли военную силу против Ирана. Американские истребители ударили по иранским ядерным объектам. Впрочем, эта операция была фактически одноразовой атакой. Тогда Иран ответил ограниченным ударом по американской базе в Катаре.

Однако будущий конфликт между странами имеет все шансы стать гораздо более длительным и опасным для военных США.

К слову, параллельно с планированием военной операции против Ирана США пытаются договориться с ним на дипломатическом уровне. Тегеран в свою очередь заявил, что готов обсуждать ограничения своей ядерной программы в обмен на снятие санкций, но отверг привязку этого вопроса к ракетной программе.

Уже во вторник, 17 февраля, в Женеве спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с Ираном при посредничестве Омана. Госсекретарь США Марко Рубио предостерег, что хотя Трамп предпочитает достижению соглашения с Тегераном, "сделать это очень сложно".

Что известно о возможности военной операции США против Ирана?