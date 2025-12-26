США готовы согласовать договоренность о гарантиях безопасности для Украины

Представители Соединенных Штатов готовы передать на ратификацию в Сенат документ, в котором будут предусмотрены гарантии безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного российского вторжения. Большинство элементов соглашения уже согласованы между США и Украиной.

На каком этапе согласования мирного плана США?

В издании отметили, что большинство элементов соглашения уже согласованы между США и Украиной. В частности речь идет о гарантиях безопасности, которые Киев должен получить от США и Европы. Об этом журналистам сообщили чиновники обеих стран.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что Вашингтон готов передать в Сенат на ратификацию документ о гарантиях безопасности, текст которого базируется на статье 5 НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что стороны все еще ведут переговоры относительно того, кто будет управлять крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанцией.

Какие последние новости о мирных переговорах?