Посланник Трампа обвинил Данию в "оккупации" Гренландии: Копенгаген ответил на громкие заявления
- США обвинили Данию в "оккупации" Гренландии после Второй мировой войны, но посол Дании отверг это утверждение.
- Датский посол подчеркнул, что статус Гренландии признан на международном уровне, а право решать будущее острова принадлежит его народу.
США обвинили Данию в якобы оккупации Гренландии после Второй мировой войны "в обход протоколов ООН". Впрочем посол Дании отверг это утверждение, отметив, что статус острова признан на мировом уровне и в Альянсе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри и ответ посла Дании в США Йеспера Мьоллера Серенсена.
Почему США заговорили об "оккупации" Гренландии?
Лендри завил, что исторический контекст в отношениях между США, Данией и Гренландией имеет большое значение. По его словам, во время нацистской оккупации Дании, именно Штаты обеспечивали суверенитет Гренландии. А уже после завершения Второй мировой войны, Дания якобы "снова оккупировала" остров "в обход протоколов ООН".
Спецпосланник отметил, что в вопросе острова для США речь идет о "гостеприимстве, а не о враждебности".
Как на такие заявления ответили в Дании?
Посол Дании в США резко отреагировал на заявление представителя, отвергнув слова об "оккупации" и нарушении норм ООН.
Серенсен отметил, что Гренландия уже на протяжении веков является неотъемлемой частью королевства, и этот статус неоднократно получал международное признание, в частности со стороны предыдущих администраций США, ООН и мирового сообщества в целом.
В то же время дипломат подчеркнул, что право решать будущее острова принадлежит исключительно народу Гренландии. А в ответ на спекуляции спецпредставителя США на тему Второй мировой войны Серенсен отметил, что в межгосударственных отношениях "факты имеют значение".
Трамп планирует захватить Гренландию: что известно?
По информации издания Daily Mail, Дональд Трамп приказал командованию сил специальных операций США подготовить план вторжения в Гренландию. Впрочем Объединенный комитет начальников штабов не в восторге от такой инициативы президента, поэтому пока блокирует ее.
Дипломаты уже смоделировали так называемый эскалационный сценарий, при котором Трамп применяет силу или политическое давление, чтобы разорвать связи Гренландии с Данией. По их словам, худший сценарий может привести к "разрушению НАТО изнутри".
По данным журналистов, Вашингтон может активизироваться накануне промежуточных выборов в США в ноябре, а также к 250-й годовщине провозглашения независимости Соединенных Штатов 4 июля.