Трамп хочет завладеть Гренландией: в Politico рассказали о планах США

Президент США Дональд Трамп сказал, что хочет взять под контроль Гренландию, отметив, что это только из соображений национальной безопасности. После его заявления, главы МИД Дании и Гренландии сразу вылетели в Вашингтон для переговоров.

Воинственная риторика Белого дома относительно Гренландии разочаровала союзников Америки по НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что известно о переговорах в Вашингтоне?

В среду, 14 января, состоялись переговоры между представителями Белого Дома и министром иностранных дел Дании вместе с представителем Гренландии. Как заявили официальные лица, переговоры в Вашингтоне прошли хорошо. Американцы были прямолинейными, однако объявления войны не было. Обе стороны явно доказывали свои аргументы с определенной силой, но решили продолжать переговоры.

Президент США Дональд Трамп действительно имеет это желание завоевать Гренландию. Дискуссия не была настолько успешной, чтобы мы пришли к выводу, что наши американские коллеги сказали: "Извините, это было полное недоразумение, мы отказались от своих амбиций",

– заявил Ларс Лекке Расмуссен.

По его словам, будущие переговоры должны соответствовать "красным линиям", установленным Гренландией и Данией. Есть надежда, что рабочая группа поможет снизить напряженность по этому вопросу, когда начнет свою работу в ближайшие недели.

Также, датчане и их союзники отметили, что США имеют широкий доступ к Гренландии для военного развертывания и могут легко инвестировать в их дальнейшее экономическое развитие.

Смогут ли США присоединить Гренландию?