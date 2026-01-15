Трамп хочет завладеть Гренландией: в Politico рассказали о планах США
- В США состоялись переговоры между представителями Белого Дома и министром иностранных дел Дании вместе с представителем Гренландии.
- В ближайшие недели начнет работать рабочая группа по намерениям Трампа взять под контроль остров.
Президент США Дональд Трамп сказал, что хочет взять под контроль Гренландию, отметив, что это только из соображений национальной безопасности. После его заявления, главы МИД Дании и Гренландии сразу вылетели в Вашингтон для переговоров.
Воинственная риторика Белого дома относительно Гренландии разочаровала союзников Америки по НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что известно о переговорах в Вашингтоне?
В среду, 14 января, состоялись переговоры между представителями Белого Дома и министром иностранных дел Дании вместе с представителем Гренландии. Как заявили официальные лица, переговоры в Вашингтоне прошли хорошо. Американцы были прямолинейными, однако объявления войны не было. Обе стороны явно доказывали свои аргументы с определенной силой, но решили продолжать переговоры.
Президент США Дональд Трамп действительно имеет это желание завоевать Гренландию. Дискуссия не была настолько успешной, чтобы мы пришли к выводу, что наши американские коллеги сказали: "Извините, это было полное недоразумение, мы отказались от своих амбиций",
– заявил Ларс Лекке Расмуссен.
По его словам, будущие переговоры должны соответствовать "красным линиям", установленным Гренландией и Данией. Есть надежда, что рабочая группа поможет снизить напряженность по этому вопросу, когда начнет свою работу в ближайшие недели.
Также, датчане и их союзники отметили, что США имеют широкий доступ к Гренландии для военного развертывания и могут легко инвестировать в их дальнейшее экономическое развитие.
Смогут ли США присоединить Гренландию?
- В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии, который позволяет президенту США принять любые меры.
- Датские солдаты обязаны мгновенно открыть огонь в случае вторжения в Гренландию. Европейские союзники уже проводят срочные консультации относительно возможной американской атаки.
- Идея Трампа захватить Гренландию может повлиять на Россию и Китай. Действия Трампа заставят Европу действовать решительнее в ответ на агрессию.