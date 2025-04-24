Для ЕС категорически неприемлемы два пункта соглашения Трампа по Украине, – FT

Администрация Дональда Трампа представила Киеву план прекращения войны, предусматривающий отказ от вступления в НАТО и признание Крыма российским. Оба пункта вызвали жесткое неприятие в ЕС.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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На какие уступки пошли США для России

В издании отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский отказался признать суверенитет России над любыми территориями, которые российские войска захватили с 2014 года.

В свою очередь президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию украинского лидера и назвал ее "очень вредной" для его мирных усилий и "подстрекательской".

Он может получить мир или сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну,

– написал президент США в Truth Social.

В статье отмечают, что позиция Вашингтона одобрить аннексию Крыма, нарушая согласованную политику НАТО, возможно, является самой большой уступкой, которую он сделал Москве в течение последних месяцев в спешке заключения сделки.

Кроме того, администрация Трампа исключила членство Украины в НАТО, что является давним требованием России.

В издании также обратили внимание на то, что США щедро осыпали Москву поощрением, а Киев подвергся давлению и угрозам – ему мало что предлагали в обмен на отказ от своей территории.

Какова позиция Европы

Западные чиновники сообщили изданию, что Европа не одобрит никаких шагов США по признанию Крыма российским или давления на Киев, что подтолкнуть его к этому. Отмечается, что европейские страны придерживаются своей давней позиции о том, что они не поддержат ничего, что будет касаться суверенитета Украины.

Крым – это Украина,

– заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Для европейцев признание аннексии Крыма является неприемлемым, ведь это стало бы первым случаем силового захвата территории в Европе со времен Второй мировой войны и поставило бы под угрозу основанный на правилах международный порядок, который десятилетиями обеспечивал мир на континенте.

"Крым и будущие стремления к членству в НАТО – это "красные линии" для нас". Мы не можем от них отказаться, – подчеркнул второй высокопоставленный дипломат ЕС.

Даже в случае односторонних действий США это будет выглядеть как поощрение российской агрессии и может подтолкнуть Москву к дальнейшим посягательствам на Грузию, Молдову, а также к угрозам другим бывшим советским странам, в частности странам Балтии, которые являются членами НАТО и ЕС.

По словам европейского чиновника, администрацию Трампа уже предупредили, что ни одна из европейских столиц не согласится на признание Крыма частью России. Он также отметил, что крупнейшим европейским государствам НАТО нужно "отговорить" Вашингтон от одностороннего действия.

Как вопрос статуса Крыма может навредить НАТО

Вопрос статуса Крыма может вызвать серьезный дипломатический кризис внутри НАТО, ведь официальная позиция Альянса заключается в том, чтобы не признавать контроль России над полуостровом.

До предложения США представители НАТО пытались преуменьшить внутренние разногласия по Украине, настаивая на том, что главная тема предстоящего саммита лидеров в Гааге – оборонные расходы, а не война, по словам должностных лиц, участвовавших в обсуждениях.

В издании отмечают, что предложенное соглашение и риск того, что США могут выйти из переговоров, возложить вину на Киев и возобновить отношения с Москвой, могут привести к разногласиям среди лидеров НАТО.