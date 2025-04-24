Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Ультиматум США Україні та новий план: хто зірвав переговори в Лондоні і як Америка "вмиває руки"

На які поступки пішли США для Росії

У виданні зазначають, що президент України Володимир Зеленський відмовився визнати суверенітет Росії над будь-якими територіями, які російські війська захопили з 2014 року.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп розкритикував позицію українського лідера та назвав її "дуже шкідливою" для його мирних зусиль і "підбурювальною".

Він може отримати мир або битися ще три роки, перш ніж втратить усю країну,

– написав президент США в Truth Social.

У статті зазначають, що позиція Вашингтона схвалити анексію Криму, порушуючи узгоджену політику НАТО, можливо, є найбільшою поступкою, яку він зробив Москві впродовж останніх місяців в поспіху укладання угоди.

Крім того, адміністрація Трампа виключила членство України в НАТО, що є давньою вимогою Росії.

У виданні також звернули увагу на те, що США щедро обсипали Москву заохоченням, а Київ зазнав тиску і погроз – йому мало що пропонували в обмін на відмову від своєї території.

Яка позиція Європи

Західні урядовці повідомили виданню, що Європа не схвалить жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, що підштовхнути його до цього. Зазначається, що європейські країни дотримуються своєї давньої позиції про те, що вони не підтримають нічого, що буде стосуватися суверенітету України.

Крим – це Україна,

– заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Для європейців визнання анексії Криму є неприйнятним, адже це стало б першим випадком силового захоплення території в Європі з часів Другої світової війни та поставило б під загрозу заснований на правилах міжнародний порядок, який десятиліттями забезпечував мир на континенті.

"Крим і майбутні прагнення до членства в НАТО – це "червоні лінії" для нас". Ми не можемо від них відмовитися, – наголосив другий високопоставлений дипломат ЄС.

Навіть у разі односторонніх дій США це виглядатиме як заохочення російської агресії та може підштовхнути Москву до подальших зазіхань на Грузію, Молдову, а також до погроз іншим колишнім радянським країнам, зокрема країнам Балтії, які є членами НАТО і ЄС.

За словами європейського чиновника, адміністрацію Трампа вже попередили, що жодна з європейських столиць не погодиться на визнання Криму частиною Росії. Він також наголосив, що найбільшим європейським державам НАТО потрібно "відмовити" Вашингтон від односторонньої дії.

Як питання статусу Криму може нашкодити НАТО

Питання статусу Криму може спричинити серйозну дипломатичну кризу всередині НАТО, адже офіційна позиція Альянсу полягає в тому, щоб не визнавати контроль Росії над півостровом.

До пропозиції США представники НАТО намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України, наполягаючи на тому, що головна тема майбутнього саміту лідерів у Гаазі – оборонні витрати, а не війна, за словами посадових осіб, які брали участь в обговореннях.

У виданні зазначають, що запропонована угода і ризик того, що США можуть вийти з переговорів, покласти провину на Київ і відновити відносини з Москвою, можуть призвести до розбіжностей серед лідерів НАТО.