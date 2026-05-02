После спора с Мерцом Трамп захотел вывести 5000 военных из Германии, – Reuters

В пятницу, 1 мая, Пентагон объявил, что США выводят 5 000 военнослужащих с территории своего союзника по НАТО Германии. Причиной стало то, что разногласия между Трампом и Европой относительно войны в Иране усиливается.

Последней каплей стал спор американского президента с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Об этом пишет Reuters.

Что известно решение Трампа?

Трамп начал угрожать сокращением войск несколько дней назад.

Так, 27 апреля Мерц заявил, что иранцы унижают США на переговорах по окончанию двухмесячной войны. Политик добавил, что не видит, какой стратегии выхода придерживается Вашингтон.

Напомним, что взамен Трамп заявил Мерцу, что тот должен заняться войной в Украине, а не Ираном. Попытки немецкого канцлера закончить российско-украинскую войну он назвал неэффективными.



Стоит также заметить, что в апреле Мерц предположил потерю территорий Украины для мирного соглашения с Россией. Политолог Владимир Фесенко заметил 24 Каналу, что речь могла идти о фактическом отказе от территорий, а не юридическом. То есть все укладывается в план Украины прекратить войну на нынешней линии разграничения.

Высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться анонимным, заявил, что недавняя немецкая риторика была "неуместной и бесполезной".

Президент справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания,

– отметил чиновник.

В Пентагоне отметили, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6 – 12 месяцев. Сократить количество военных США в Европе планируют примерно до уровня до 2022 года.

Справочно. Сейчас в Германии проживает около 35 000 военнослужащих США. Это наибольшее количество по всей Европе. Оно значительно возросло после того, как Россия вторглась в Украину. Это и спровоцировало наращивание сил тогдашним президентом Джо Байденом.



Стоит заметить, что Трамп давно хотел сократить присутствие американских войск в Германии. Он настаивал на сокращении примерно на 12 000 военнослужащих в конце своего первого срока, но этого так и не произошло. Ведь Трамп проиграл выборы, а Байден отменил план.

Чиновник отметил Reuters, что решение Трампа вывести войска связано со стремлением Белого дома, чтобы Европа стала главным поставщиком безопасности на континенте.

Впрочем, похоже, что Трамп этим шагом также напомнил о готовности реагировать на мнимую нелояльность союзников.

Издание Reuters эксклюзивно сообщило о внутреннем электронном письме Пентагона, в котором изложены варианты наказания союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не поддержали войну с Ираном. В списке также приостановление членства Испании в Альянсе и пересмотр позиции США относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова.

К слову, следующими после Германии могут вывести американские войска из Италии и Испании. На вопрос, произойдет ли это, Трамп ответил: "Вероятно".

Как Европа выступила против войны в Иране?

В апреле Трамп уже угрожал ввести полное торговое эмбарго США против Испании. Страна заявила, что не позволит использовать свои базы или воздушное пространство для нападения на Иран.

Справочно. Соединенные Штаты имеют две важные военные базы в Испании: военно-морскую базу Рота и авиабазу Морон.

Трамп также не получил поддержки от премьера Италии Джорджии Мелони. Критиковал его и Папа Римский.

Американский президент ругал союзников по НАТО за то, что они не направили свои военно-морские силы для помощи в открытии Ормузского пролива.

Президент очень четко выразил свое разочарование риторикой наших союзников и неспособностью обеспечить поддержку операций США, которые им выгодны,

– сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Как реагируют в Германии?

Ранее Мерц заявлял, что с немцами и европейцами не консультировались до того, как США и Израиль начали атаковать Иран 28 февраля. Он выразил свой скептицизм относительно конфликта непосредственно Трампу после начала нападения.

Заявление Трампа о пересмотре количества американских войск в Германии удивило немецких военных чиновников.

Они утверждают, что Германия сделала больше, чем другие союзники, для поддержки войны США в Иране. Например, позволила использовать базы и осуществлять пролеты.

Правительство Германии одобрило ключевые цели для своего бюджета на 2027 год. Страна стремится увеличить расходы на оборону.

"Европейские лидеры, вероятно, будут настаивать на увеличении своих расходов на оборону, считая Вашингтон все более ненадежным и недостойным доверия", – Имран Баюми, бывший чиновник Пентагона, который сейчас работает в Атлантическом совете.

Контакты Мерца и Трампа: последние новости

Недавно Мерц жестко потроллил Трампа и спародировал его голос. Произошло это из-за того, что канцлер рассказал американскому президенту, что в Германии сократилось количество заявлений на предоставление убежища на 60%, но президент Трамп не поверил ему.

Через несколько дней, 3 марта состоялась встреча Мерца и Трампа в Белом доме. Она прошла непросто. Президент США критиковал британского премьера Кира Стармера, самому канцлеру тоже досталось. В частности, Трамп неудачно пошутил об "ударе" по Германии. Впрочем, Мерцу пришлось покорно слушать все шутки.

Через несколько недель после встречи, 22 марта, политики имели еще один разговор, но уже по телефону.