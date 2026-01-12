Укр Рус
Геополитика Америка Прирівняв до двох собачих упряжок: Трамп зухвало висловився про оборону Гренландії
12 января, 11:46
3

Приравнял к двум собачьим упряжкам: Трамп вызывающе высказался об обороне Гренландии

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии подобна собачьим упряжкам.
  • Он подчеркнул, что Вашингтон не позволит России или Китаю захватить Гренландию.

Президент США решительно взялся за Гренландию. Сообщалось, что он был готов рассмотреть не только покупку острова, но и захват его военным путем. По мнению Дональда Трампа, это не составит труда, ведь оборону Гренландии глава Белого дома он сравнивает с собачьими упряжками.

О таком американский лидер сказал журналистам на борту самолета Air Force One 11 января. Подробности его дерзких заявлений передает 24 Канал.

Интересно Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию, – Daily Mail

Как Трамп высказался об обороне Гренландии?

Президент Соединенных Штатов заявил, что оборона Гренландии фактически сводится к двум собачьим упряжкам.

Знаете, какова их оборона? Две собачьи упряжки,
– подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что в Арктическом регионе свободно маневрируют российские эсминцы с подводными лодками и китайские корабли и субмарины.

По его словам, Вашингтон не допустит, чтобы Гренландию захватила Россия или Китай.

Мы этого не позволим,
– резюмировал президент.

Заметим, что ранее Дональд Трамп отмечал, что Соединенные Штаты обязательно "сделают что-то с Гренландией" независимо от того, понравится ли это Дании и самим гренландцам.

Какая предыстория?

  • Недавно Daily Mail писало, что президент США Дональд Трамп поручил военному руководству разработать план потенциального вторжения на Гренландию, однако Объединенный комитет начальников штабов (Joint Chiefs of Staff) решительно выступил против.

  • Со своей стороны британские дипломаты считают, Великобритания ведет переговоры с европейскими партнерами о возможном размещения сил НАТО на острове. Эта инициатива призвана сдерживать усиление влияния России и Китая в Арктике, а также успокоить американского президента, демонстрируя коллективную ответственность союзников за безопасность региона.

  • Интересно, что администрация Трампа также изучает вариант выплат гренландцам для выхода из состава Дании и присоединения к Соединенным Штатам. Речь идет о суммах до 100 тысяч долларов на человека.