Приравнял к двум собачьим упряжкам: Трамп вызывающе высказался об обороне Гренландии
- Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии подобна собачьим упряжкам.
- Он подчеркнул, что Вашингтон не позволит России или Китаю захватить Гренландию.
Президент США решительно взялся за Гренландию. Сообщалось, что он был готов рассмотреть не только покупку острова, но и захват его военным путем. По мнению Дональда Трампа, это не составит труда, ведь оборону Гренландии глава Белого дома он сравнивает с собачьими упряжками.
О таком американский лидер сказал журналистам на борту самолета Air Force One 11 января. Подробности его дерзких заявлений передает 24 Канал.
Интересно Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию, – Daily Mail
Как Трамп высказался об обороне Гренландии?
Президент Соединенных Штатов заявил, что оборона Гренландии фактически сводится к двум собачьим упряжкам.
Знаете, какова их оборона? Две собачьи упряжки,
– подчеркнул Трамп.
При этом он отметил, что в Арктическом регионе свободно маневрируют российские эсминцы с подводными лодками и китайские корабли и субмарины.
По его словам, Вашингтон не допустит, чтобы Гренландию захватила Россия или Китай.
Мы этого не позволим,
– резюмировал президент.
Заметим, что ранее Дональд Трамп отмечал, что Соединенные Штаты обязательно "сделают что-то с Гренландией" независимо от того, понравится ли это Дании и самим гренландцам.
Какая предыстория?
Недавно Daily Mail писало, что президент США Дональд Трамп поручил военному руководству разработать план потенциального вторжения на Гренландию, однако Объединенный комитет начальников штабов (Joint Chiefs of Staff) решительно выступил против.
Со своей стороны британские дипломаты считают, Великобритания ведет переговоры с европейскими партнерами о возможном размещения сил НАТО на острове. Эта инициатива призвана сдерживать усиление влияния России и Китая в Арктике, а также успокоить американского президента, демонстрируя коллективную ответственность союзников за безопасность региона.
Интересно, что администрация Трампа также изучает вариант выплат гренландцам для выхода из состава Дании и присоединения к Соединенным Штатам. Речь идет о суммах до 100 тысяч долларов на человека.