На фоне напряжения с Ираном: США разворачивают стелс-бомбардировщики B-2
- США перемещают стелс-бомбардировщики B-2 на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане на фоне напряжения с Ираном.
- B-2 могут использовать для ударов по сильно укрепленным объектам, таких как иранский ядерный объект в Фордо, благодаря возможности нести сверхтяжелые бомбы GBU-57 MOP.
- Перемещение B-2 сопровождает восемь самолетов-заправщиков, что свидетельствует о миссии с расширенным радиусом действия, хотя Минобороны США не подтверждает цель полета.
Воздушные силы США перебрасывают стелс-бомбардировщики B-2 на фоне напряжения вокруг Ирана. Самолеты направляются в сторону стратегической американской военной базы Диего-Гарсия в Индийском океане.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на UK Defence Journal.
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Перемещение американских самолетов B-2
У Hunterbook отметили, что самолеты, вероятно, вылетели с базы в Миссури. Именно эти стратегические бомбардировщики могут быть использованы для удара по сильно укрепленному иранскому ядерному объекту в Фордо.
Движение американских самолетов / Фото Hunterbook
Известно, что восемь самолетов-заправщиков находятся в воздухе, направляются в том же направлении и дозаправляют B-2 над Канзасом.
В UKDJ подчеркнули, что эти перемещения происходят в рамках более широкого перегруппировки американских военных сил в направлении Европы и Ближнего Востока. наличие восьми самолетов-заправщиков может свидетельствовать о миссии с расширенным радиусом действия.
Хотя в Минобороны США официально не подтвердили цель или направление полета, масштаб и координация операции указывают на заранее спланированную передислокацию. В издании отметили, что за последние недели в регион переброшены десятки самолетов, среди них: истребители, самолеты-заправщики и разведывательные платформы.
Что известно о самолетах B-2
B-2 Spirit – это стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. В UK Defence Journal отметили, что это единственный самолет США, созданный специально для проникновения в зоны с мощной ПВО, в частности – для поражения подземных объектов.
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B-2 пока единственный, кто может быть носителем сверхтяжелой противобункерной бомбы GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), которая считается самой мощной неядерной бомбой в мире. Она способна пробивать грунт, скалы и железобетон, прежде чем взорваться. Бомбардировщик может нести две такие бомбы одновременно и эффективно поражать укрепленные объекты за один вылет.
Такая бомба массу 13 600 кг, из которых 2 423 кг приходится на боевую часть. Она способна поражать подземные объекты на глубине более 60 метров.
Следует заметить, что некоторые иранские ядерные объекты, в частности объект в Фордо, расположены под землей и защищены несколькими слоями укреплений. Большинство авиационных средств поражения не могут их достать – за исключением B-2 с бомбами MOP.