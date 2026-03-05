Советники Трампа обеспокоены операцией против Ирана и призывают скорее "объявить победу", – CNN
- Советники Трампа обеспокоены возможными политическими последствиями и потерей поддержки общественности из-за операции против Ирана.
- Некоторые советники призывают Трампа как можно быстрее завершить действия в Иране и "объявить победу" из-за риска затяжной войны.
В окружении Дональда Трампа есть советники, которые очень обеспокоены перспективами кампании против Ирана. Круг американского президента считает, что стоит как можно быстрее завершать эту операцию.
Об этом говорится в материале CNN.
Что думает окружение Трампа об операции в Иране?
Уже через несколько дней после начала боев в Иране многие из окружения Дональда Трампа хотят, чтобы США немедленно вышли из этой кампании.
По словам нескольких осведомленных источников, операция США в Иране вызвала опасения среди помощников и советников Трампа относительно политических последствий втягивания страны в длительную войну без четкой конечной цели и с малой поддержкой общественности.
Внутри администрации главы Белого дома помощники до сих пор пытаются понять, почему страна начала операцию и что именно будет дальше.
Журналисты отмечают, что иранская кампания в целом непопулярна среди американцев. По данным предварительных опросов, избиратели опасаются очередного конфликта на Ближнем Востоке и не имеют четкого представления о целях администрации. Это также привело к расколу среди деятелей движения MAGA, частично построенного на обещании Трампа 2016 года "отказаться от провальной политики создания государства и смены режима".
В администрации Трампа также опасаются, что кампания может перерасти в затяжную войну без четко определенных целей и без заметных политических дивидендов. Они предостерегают, что США неизбежно столкнутся с новыми военными потерями.
Кроме того, война на Ближнем Востоке уже вызвала турбулентность на фондовых рынках и рост цен на энергоносители, что может повлиять на настроения избирателей.
Один из собеседников, который поделился своим мнением, назвал продолжение войны "политическим риском без всяких оговорок" и добавил, что остается только "надеяться, что все не пойдет совсем не так".
В то же время Дональда Трампа вдохновили первые успехи операции – в частности ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поражение ключевых объектов. Он, вероятно, воспринял это как сигнал, что американское общество поддержит дальнейшее продолжение кампании.
Однако некоторые советники и другие люди из его окружения пытаются убедить президента в обратном. Они призывают как можно быстрее завершить запланированные действия и "объявить победу", как только это можно будет сделать хотя бы относительно убедительно.
Кстати, политтехнолог Тарас Загородний заявил в эфире 24 Канала, что вполне вероятно, что США могут договориться с курдами и привлечь их к наземной операции. Но, по словам эксперта, пока непонятно, как американцы возьмут под контроль нефть Ирана.
Что США планируют делать в Иране дальше?
Генерал армии США Дэн Кейн заявил, что США планируют расширить операции вглубь Ирана после получения преимущества в воздухе. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США ускоряют военные действия и планируют взять полный контроль над иранским небом в пределах недели.
Лидер меньшинства Палаты представителей США Хаким Джеффрис заявил, что Трамп не предоставил ему никаких конкретных объяснений действий США в Иране. По словам американского лидера, эта война может продолжаться еще несколько недель.
Командующий американских сил на Ближнем Востоке отметил, что США совместно с Израилем в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана уничтожили 17 иранских кораблей, включая подводную лодку. Поэтому отныне в Аравийском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе больше не находится ни одного иранского судна.