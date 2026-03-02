Это впервые, – подполковник запаса ЦАХАЛ назвал особенность операции на Ближнем Востоке
- Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране может продлиться до четырех недель.
- Подполковник запаса ЦАХАЛ, политолог Арие Зайден рассказал, от чего зависит продолжительность операции в Иране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране может длиться в течение четырех недель. На самом деле все зависит от того, сколько целей Штаты и Израиль планировали уничтожить.
Подполковник запаса ЦАХАЛ, политолог Арие Зайден рассказал 24 Каналу, что продолжительность операции в Иране не зависит от того, упадет тамошний режим или нет. Это совсем другой вопрос.
Угрозы для режима растут
По словам Зайдена, боевые действия в Иране фактически идут только по воздуху. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не собираются устраивать сухопутное вторжение. Саудовская Аравия также не собирается идти в наступление на Иран через Ирак.
Боевые действия фактически ограничены только воздухом. Поэтому все завершится тогда, когда закончатся цели для поражения. Это может произойти и менее чем за четыре недели.
Останется режим или нет – это зависит также от внутренней ситуации. Мы видим, что они действуют очень жестоко по отношению к собственным людям. Режим могут снести, но от этого не зависит продолжительность операции. Я смотрю на нее через военную призму,
– отметил подполковник запаса ЦАХАЛ.
Несмотря на это, режим аятолл впервые за несколько десятилетий столкнулся с колоссальной угрозой. Иранские военные фактически ведут боевые действия на несколько фронтов. Недавно еще и Великобритания позволила американцам использовать их базу в Индийском океане, чем открыла еще одно направление для атаки.
Это впервые с момента войны с Ираком Иран встречается со своими врагами на поле боя. Это не воевать где-то там в провинции силами повстанцев. Это совсем другой объем и другие технологии. Поэтому они проигрывают и проигрывают,
– рассказал политолог.
Обратите внимание! 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Это произошло на фоне провала ядерных переговоров. В результате атаки уже был уничтожен верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Операция в Иране: что известно
- Дональд Трамп заявил, что в целом операция в Иране должна длиться около четырех недель. Хотя не исключено, что все удастся быстрее завершить. Он объяснил, что на сложность и продолжительность операции влияет большая территория Ирана.
- Несмотря на атаки со стороны США и Израиля, Иран активно обстреливает соседние страны дронами и ракетами. СМИ уже сообщают, что иранские удары вызвали масштабные убытки для бизнеса, в результате чего останавливалась работа портов, аэропортов и финансовых рынков. Это называют самым масштабным бизнес-кризисом стран Персидского залива со времен COVID-19.
- Востоковед из Германии Михаил Якубович предположил, сколько еще продлится операция в Иране. Судя по всему, сейчас США и Иран пытаются в короткий период времени нанести значительный ущерб. А далее тактика может измениться.