Геополитика Америка "Это совсем другое": Трамп сделал скандальное заявление об Украине, России и Иране
23 марта, 17:20
3

Вероника Соцкова
Основні тези
  • Дональд Трамп сравнил удары России по украинской энергетике с возможными действиями США против Ирана, заявив, что это разные вещи.
  • Он также утверждал, что Тегеран согласился полностью отказаться от обогащения урана, что вызвало дополнительные вопросы.

Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно войны в Украине и ситуации вокруг Ирана. Он фактически сравнил удары России по украинской энергетике с возможными действиями США против Ирана, подчеркнув, что это "разные вещи".

Его слова вызвали дискуссию из-за неоднозначности оценок. Об этом пишет Clash Report.

Смотрите также Все идет не по плану: политолог назвал просчеты Трампа на Ближнем Востоке

Какое заявление сделал Трамп?

Дональд Трамп высказался об ударах России по энергетической инфраструктуре Украины и возможных действиях США в отношении Ирана, заявив, что эти ситуации нельзя сравнивать.

Во время общения с журналистами Трамп отметил, что не поддерживает действия России, однако считает контекст совсем другим.

Я не сторонник того, что делает Россия, чтобы вы понимали. Хорошо? Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была злой уже 47 лет. Они были ужасными, 
– заявил Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности атак США на энергетическую инфраструктуру Ирана и параллели с ударами России по Украине.

Его слова прозвучали на фоне роста напряжения между США и Ираном, а также регулярных атак России на украинские энергетические объекты, которые неоднократно осуждались международным сообществом.

Кроме того, Трамп сделал заявление относительно ядерной программы Ирана, отвечая на вопрос журналиста о возможности обогащения урана. Журналист: "Согласился ли Иран полностью отказаться от обогащения, даже для медицинских или гражданских нужд?" Трамп: "Они согласились".

Этот ответ вызвал дополнительные вопросы, поскольку ранее Иран неоднократно настаивал на праве развивать гражданскую ядерную программу.

Трамп объяснил "разницу" между Россией и Ираном: смотрите видео

Война на Ближнем Востоке: последние новости

  • Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном могут заключить в течение 5 дней или раньше. Иранское провластное медиа утверждает, что переговоры с США не ведутся, но президент Америки отрицает это.

  • Трамп поставил Ирану ультиматум открыть Ормузский пролив, угрожая атаками на электростанции Ирана. Иран заявил о готовности нанести удары по энергетике Персидского залива, если США атакуют его инфраструктуру.

  • Правительство Великобритании заявило, что нет подтверждений способности Ирана атаковать Европу ракетами. Лондон дистанцировался от жестких заявлений США и выступает за деэскалацию, хотя ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.