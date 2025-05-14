"Очаровывать Россию недостаточно": Трамп разочарован из-за Путина, пока тот "играет в игры", – FT

Администрация президента США Дональда Трампа постепенно меняет свою позицию относительно войны в Украине, постепенно склоняясь к тому, что именно Владимир Путин, а не Владимир Зеленский, является препятствием в вопросе достижения мира.

Впрочем, даже несмотря на возникновение соответствующих подозрений, доподлинно неизвестным остается то, готов ли американский президент начать реальное давление на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что свидетельствует об изменении позиции администрации Трампа

Как напоминает издание, на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на форуме по международной политике в Вашингтоне, который вместо того, чтобы как обычно критиковать Украину, заявил, что Россия ставит слишком много условий в вопросе прекращения боевых действий.

Журналисты отмечают, что подобное заявление контрастирует с предыдущей позицией Вэнса, который еще в феврале, как и Дональд Трамп, был участником громкой ссоры в Овальном кабинете, тогда он публично упрекал Владимира Зеленского за недостаточную благодарность США за помощь.

Financial Times предполагает, что американские чиновники становятся все более настороженными в отношении Владимира Путина, поскольку среди них "усиливаются подозрения", что именно диктатор, а не Владимир Зеленский может быть самым большим препятствием на пути к миру.

У американцев была упрощенная идея – заколдуем Россию, оказывать давление на Зеленского, и мы получим соглашение. Оказалось, что просто очаровывать Россию недостаточно,

– считает бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер.

Считают, что цель президента США о прекращении огня для окончания войны пока остается для него недостижимой, поскольку Путин отверг любые призывы прекратить боевые действия, даже несмотря на санкции. Такая непримиримость России раздражает Трампа.

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, что в его общении "чувствуется разочарование". По его мнению, Дональд Трамп мог осознать, что "слишком многого лишился", но ничего не получил взамен, имея в виду незаинтересованность Москвы в мире.

Кроме того, издание пишет, что действующей администрации становится труднее обвинять украинцев в войне. В последние недели Зеленский пытался представить себя партнером по сотрудничеству. Отношения между Киевом и Вашингтоном также восстановились после ссоры благодаря соглашению о недрах.

Будет ли Трамп давить на Путина

Несмотря на это, до сих пор остается непонятным, готова ли администрация Трампа действительно перейти к более жестким действиям в отношении России. Дональд Трамп публично высказался в поддержку инициативы Путина о прямых переговорах, назвав ее "потенциально большим днем для России и Украины".

По мнению бывшего помощника Джо Байдена в Совете национальной безопасности Эрика Грина, Дональд Трамп видит, что Владимир Путин не идет ему навстречу. Впрочем, одновременно экс-чиновник считает, что вряд ли следствием этого станет жесткое давление на российского диктатора.

Эксперты считают, что Россия надеется на то, что президент США потеряет терпение в мирном процессе. Макфол говорит, что Путин "играет в долгую игру и думает, что время на его стороне", рассчитывая, что Трамп потеряет интерес, а американцы прекратят военную помощь, что ослабит Украину.

Однако, несмотря на вышеупомянутое, научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм сказал, что американскому президенту будет трудно достичь одной из своих главных целей, перезагрузки отношений с Россией, без предварительного "решения проблемы Украины".