США и страны Персидского залива учатся у украинцев бороться с дронами, – WSJ

В прошлом году украинские технологии по противодействию дронам не вызвали интереса у США, даже несмотря на активное сотрудничество Ирана и России именно в военной сфере. Однако после того как дорогие системы ПВО американцев оказались малоэффективными против дешевых иранских БпЛА, США, Израиль и страны Персидского залива начали присматриваться к украинскому опыту противодействия беспилотникам.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Там рассказали, какие расходы понесли американские силы за время проведения операции "Эпическая ярость".

Как Америка и страны Персидского залива перенимают опыт Украины?

Иран продолжает отражать удары США и партнеров в противостоянии на Ближнем Востоке. При этом ракеты к комплексам Patriot и американская авиация партнеров нередко использовались для уничтожения иранских дронов, которые стоят в разы дешевле. Речь идет лишь о десятках тысяч долларов, что выглядит на самом деле мизерно по сравнению с дорогостоящими ракетами.

Украина же, столкнувшись с массированными обстрелами, сделала ставку на более доступные решения. Для отражения российских атак действуют мобильные пулеметные группы на пикапах, дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы и недорогие ракеты.

Союзники сейчас ищут именно такие бюджетные способы борьбы с большим количеством низколетящих целей. Например, в Катаре есть десятки комплексов Patriot, но значительно меньше зенитных пушек, которые в Украине доказали свою эффективность на ближних дистанциях.

Часть установок Gepard Катар продал Германии, а оттуда их передали Украине – и теперь даже относительно дешевые пулеметные системы успешно уничтожают дроны.

Кроме того, США и их партнеры активно изучают украинские перехватчики беспилотников и системы глушения сигналов.

Интересно! По оценкам аналитиков, только за первые четыре дня войны американцы потратили около 5,7 миллиарда долларов на ракеты для перехвата иранских ракет и дронов.

Зато украинский опыт показал, что простые и недорогие решения могут быть эффективными в больших масштабах. Так, модернизированные советские зенитные пушки с тепловизорами, пулеметы, старые самолеты и специализированные дроны-перехватчики позволяют сбивать беспилотники значительно дешевле, чем с помощью дорогостоящих систем ПВО.

В то же время для украинского оборонного экспорта, в частности на Ближний Восток, пока существуют политические и юридические ограничения. Однако в перспективе Украина может усилить позиции и стать одним из ведущих игроков не только в странах Персидского залива, но и в Африке.

По словам секретаря Совета экономической безопасности Украины и внештатного сотрудника Университета Джорджа Вашингтона Илоны Хмелевой, главное преимущество Украины – это практический боевой опыт. Она добавляет, что нынешняя ситуация стимулирует развитие оборонной промышленности и выход на новые рынки, но успех будет зависеть от скорости адаптации бизнеса и государства к глобальным требованиям.

