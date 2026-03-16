Политическое измерение возможных сделок со странами Ближнего Востока становится не менее важным, чем техническая часть – от того будет зависеть, насколько успешным будет экспорт украинских оборонных технологий. 24 Канал обсудил этот аспект с Илоной Хмелевой, секретарем Совета экономической безопасности Украины и внештатным сотрудником Университета Джорджа Вашингтона, а также с Василием Гулаем, заведующим кафедрой международной информации НУ "Львовская Политехника" и доктором политических наук.

Какие барьеры к спросу на украинские оборонные разработки?

По словам Хмелевой, спрос на отечественные дроны и системы ПВО действительно растет, но на пути стоят политические, правовые и регуляторные барьеры. Хмелева также отметила, что интерес к украинским технологиям подкрепляется вниманием отдельных частных инвесторов, в частности инвестициями сыновей Дональда Трампа и заинтересованностью Эрика Принса, основателя ЧВК Blackwater.

Эксперт отметила, что главное конкурентное преимущество Украины – это опыт, проверенный в реальных боевых условиях, а не только в лабораториях. Хмелева считает, что это дает шанс Украине стать региональным технологическим хабом и для Ближнего Востока, и для других регионов, в частности Африки. Ситуация вокруг Ирана, по ее словам, подталкивает к ускорению развития собственного ВПК и поиску новых рынков сбыта. Она добавляет, что успех будет зависеть от скорости адаптации как частного сектора, так и государственных институтов к требованиям глобального оборонного рынка.

Главное потенциальное препятствие – неспособность как частного сектора, так и государства быстро переориентироваться. Рынок оружия чрезвычайно динамичный, и здесь выигрывает тот, кто действует не только качественно, но и вовремя. В то же время мы понимаем, что сейчас и сама Украина требует все больше дронов и других технологических решений,

– говорит эксперт.

Какие риски для соглашения с Ближним Востоком?

Хмелева также обращает внимание на политические "кнуты" соглашений:

высокие требования партнеров по безопасности передачи технологий,

необходимость реформы экспортного контроля и усиления стандартов безопасности цепей поставок.

Она подчеркивает, что работа на новых рынках потребует деликатных политических решений, потому что регионы, куда планируют выходить, чрезвычайно чувствительны геополитически.

Обратите внимание! По оценке Хмелевой, настоящее "окно возможностей" для массового экспорта откроется после завершения полномасштабной войны с Россией, и к этому времени государство должно наработать четкие правовые и регуляторные механизмы.

Со своей стороны, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская Политехника" и доктор политических наук Василий Гулай подтверждает рост спроса на украинские решения и приводит конкретные примеры. Он рассказывает, что переговоры между Украиной и Саудовская Аравия по масштабным поставкам дронов могут быть подписаны уже на этой неделе, а большую заинтересованность проявляет и частный сектор. По информации эксперта, одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – Saudi Aramco – ведет переговоры с украинскими разработчиками о закупке дронов-перехватчиков для защиты месторождений. Он добавляет, что украинские производители сейчас имеют значительные мощности (по их оценкам – более 10 тысяч перехватчиков в месяц), но на перспективы сотрудничества могут влиять информационные кампании со стороны оппонентов и внутренние коррупционные риски.

