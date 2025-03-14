Канада работает только как штат, граница – это искусственная линия, она не имеет смысла, – Трамп

Дональд Трамп в очередной раз показал, что не собирается отступать от своих притязаний на Канаду. Президент США вновь заявил, что хотел бы видеть эту страну как "новый американский штат".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Что на этот раз Трамп сказал о Канаде

Дональд Трамп заявил, что, мол, Соединенные Штаты тратят на "субсидирование Канады" сумму в 200 миллиардов долларов в год. Глава Белого дома подчеркнул, что "не собирается прогибаться" в вопросе 25% тарифов на импорт стали и алюминия, пообещав, что любые экономические сбои, которые возникнут в результате этого "не займут много времени".

Нет, я не собираюсь прогибаться ни в вопросе алюминия, ни стали, ни машин. Мы не собираемся прогибаться. Нас обдирали как страну в течение многих, многих лет,

– заявил Трамп.

Он также вновь выразил желание присоединить Канаду к США как 51-й штат.

"Я люблю Канаду, у меня много друзей оттуда. Но США не могут субсидировать ее. Нам не нужны их авто, энергия, древесина. Нам не нужно ничего, что они дают", – сказал президент США.

Дональд Трамп также считает, что Канада только может "нормально функционировать как штат". По мнению президента США, это был бы "один из величайших штатов", а граница между обеими странами – "искусственно проведенная линия, которая не имеет смысла".

Трамп также размечтался и сказал, что совместная страна США и Канады "была бы самой невероятной" и "одним из наших крупнейших государств".

К слову, ранее Дональд Трамп ввел 25% пошлины против Канады на сталь и алюминий. Президент США хотел ввести 50% тарифы, но снизил их после уступок Оттавы.