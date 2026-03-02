Сенатор Грэм назвал страну, которая станет следующей целью США

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сделал анонс относительно новой цели США после Ирана и Венесуэлы. По словам политика, изменить ситуацию необходимо еще в одной стране.

Соответствующий анонс Линдси Грэм сделал в эфире телеканала Fox News.

Какая страна станет следующей целью США после Ирана?

Сенатор Грэм отметил, что после Ирана и Венесуэлы следующей целью США должна стать Куба.

Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни подходят к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертв как камень,

– заявил республиканец.

Стоит отметить, что из Вашингтона не впервые звучат заявления о возможной операции на Кубе. Дональд Трамп недавно говорил о возможности "дружественного поглощения" Кубы. В то же время американский лидер признал, что Гавана сейчас ведет переговоры с американской стороной.

Что известно о напряжении между США и Кубой?