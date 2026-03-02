Укр Рус
2 марта, 13:11
3

Сенатор Грэм назвал страну, которая станет следующей целью США

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Сенатор Линдси Грэм заявил, что после Ирана и Венесуэлы следующей целью США должна стать Куба.
  • Он считает, что режим на Кубе скоро падет, и этот вопрос обсуждается в Вашингтоне.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сделал анонс относительно новой цели США после Ирана и Венесуэлы. По словам политика, изменить ситуацию необходимо еще в одной стране.

Соответствующий анонс Линдси Грэм сделал в эфире телеканала Fox News.

Какая страна станет следующей целью США после Ирана?

Сенатор Грэм отметил, что после Ирана и Венесуэлы следующей целью США должна стать Куба.

Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни подходят к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертв как камень, 
– заявил республиканец.

Стоит отметить, что из Вашингтона не впервые звучат заявления о возможной операции на Кубе. Дональд Трамп недавно говорил о возможности "дружественного поглощения" Кубы. В то же время американский лидер признал, что Гавана сейчас ведет переговоры с американской стороной.

Что известно о напряжении между США и Кубой?

  • После операции США в Венесуэле с захватом диктатора Николаса Мадуро у Кубы, как союзницы Каракаса, возникли проблемы с нефтью. Президент Дональд Трамп призвал Кубу заключить соглашение с США, "пока не поздно".

  • Уже 30 января 2026 года Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы. Глава Белого дома заявлял, что действия кубинского правительства являются "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности и внешней политике США.

  • Из интересного, американский лидер написал в соцсети Truth Social, что идея назначить действующего государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы "звучит хорошо". Рубио имеет кубинские корни и является оппонентом действующего режима в стране.

  • О том, что США могут готовиться к перевороту на Кубе до конца 2026 года писало также и издание WSJ. По данным журналистов, Вашингтон не планирует военную операцию на острове и рассматривает возможность "переманить" кого-то из кубинского правительства на свою сторону.