США готовят наземную операцию и стягивают войска в Иран, – WP

В США рассматривают возможность проведения наземных военных операций против Ирана. Однако окончательного решения о введении войск пока нет.

В то же время Пентагон уже готовится к сценариям, которые предусматривают использование морской пехоты и сил специального назначения. Об этом сообщает The Washington Post.

Смотрите также Без вмешательства военных США: экс-член парламента НАТО предположил план Трампа в Иране

Будет ли наземная война с Ираном?

Американские военные разрабатывают планы, которые предусматривают проведение ограниченных наземных операций в Иране. Речь идет не о полномасштабном вторжении, а о кратковременных рейдах и точечных ударах.

В частности, в планах могут быть операции по захвату стратегически важных объектов, включая нефтяные терминалы или военные базы на побережье. Одним из ключевых возможных направлений называют остров Харг – важный центр экспорта иранской нефти.

В Пентагоне делают ставку на мобильные силы – морскую пехоту и спецподразделения, которые способны быстро выполнять задачи и покидать территорию. Такой подход связан с высокими рисками – Иран имеет значительные возможности для асимметричной войны, в частности дроны, ракеты и хорошо подготовленные сухопутные силы.

Параллельно с планированием операций США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион уже направили тысячи военных, включая морскую пехоту и десантников.

Речь идет о подразделениях морской пехоты и 82-й воздушно-десантной дивизии, которые могут быть использованы в случае эскалации. В то же время уровень этих сил значительно меньше, чем для полномасштабной войны, что свидетельствует об осторожности Вашингтона. Аналитики отмечают, что США пытаются сохранять гибкость: иметь возможность быстро нанести удар, но избежать затяжной наземной кампании с большими потерями.

Каков замысел Трампа?

Президент США Дональд Трамп публично не подтверждал намерений начать наземную операцию, однако и не исключает такого сценария.

В Белом доме отмечают, что основная ставка сейчас делается на авиаудары, экономическое давление и дипломатические переговоры. В то же время военное планирование ведется на случай, если ситуация резко обострится.

Госсекретарь США Марко Рубио также пытался снизить напряжение, заявляя, что речь не идет о длительной наземной войне. Однако сам факт подготовки таких сценариев свидетельствует о серьезности ситуации.

Эксперты предупреждают, что даже ограниченные наземные операции могут привести к значительным потерям и масштабной эскалации. Иран способен отвечать ударами по американским базам, союзниках и морским путям.

По данным американских чиновников, в результате атак, связанных с конфликтом, уже погибли по меньшей мере 13 военных США, более 300 получили ранения. Кроме того, конфликт уже влияет на глобальные рынки, в частности из-за угрозы для судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

На этом фоне в самих США растет скепсис относительно возможного ввода войск – значительная часть американцев выступает против новой большой войны на Ближнем Востоке.

Иран также готовится к затяжному конфликту