Шанс для Украины: операция США угрожает не только иранскому режиму, но и Путину

Ближний Восток стремительно погружается в новую фазу большого противостояния. После серии авиаударов, которые нанес Израиль по объектам в Иране, к операции присоединились США, объявив о начале масштабных боевых действий против иранского режима. В Тегеране раздаются взрывы, власти обещают жесткий ответ, а регион готовится к дальнейшей эскалации.

Мир оказался перед риском расширения конфликта, последствия которого могут выйти далеко за пределы Ближнего Востока. Что стоит за этой операцией, станет ли это потерей еще одного союзника для Владимира Путина и как повлияет на войну в Украине – для 24 Канала разбирали политические эксперты.

Смотрите также Израиль мог атаковать высшее руководство Ирана: кого ликвидировали в результате спецоперации

Почему Трамп решил действовать именно сейчас?

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко вспомнил свой опыт контактов с иранскими представителями во время дипломатической работы и отметил, что договариваться с представителями действующего режима чрезвычайно сложно.

Поведение иранских чиновников часто напоминало российское – неискренность, невыполнение обещаний, затягивание переговоров и попытки манипуляций. В то же время Огрызко подчеркивает, что речь идет именно о представителях режима, а не об иранском народе в целом.

По его мнению, заявления Дональда Трампа о попытках достичь соглашения с Тегераном могут соответствовать действительности, однако проблема заключается в том, что с нынешним иранским руководством практически невозможно заключить устойчивую договоренность. Поэтому, считает дипломат, в Вашингтоне могли прийти к выводу, что дальнейшие переговоры не имеют смысла.

Что происходит в Иране: смотреть видео

Чем может закончиться операция?

Доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий отмечает, что стратегия Трампа заключается в постоянном удержании противников в напряжении. Они не знают, когда именно будет нанесен удар. Такая "киношная" тактика часто срабатывает, ведь невозможно длительное время держать войска в полной боевой готовности.

Когда же противник расслабляется, в этот момент и происходит атака. В то же время США вряд ли решатся на полномасштабную сухопутную операцию в Иране, поскольку она может затянуться, считает аналитик.

Трампу не нужны серьезные осложнения, ведь Иран – большое и влиятельное государство. Без внутренних революционных процессов Соединенным Штатам будет сложно быстро сменить действующий режим.

США также имеют трудности с тем, чтобы убедить иранцев выступить против нынешней власти, особенно учитывая поддержку Ирана со стороны Китая. Тегеран занимает жесткую позицию в отношении США и не планирует уступать, что создает дополнительные проблемы для Вашингтона.

Среди возможных сценариев – применение современных технологий или нестандартных методов влияния для смены власти. Активность наследного принца Резы Кира Пехлеви на международной арене может свидетельствовать о подготовке альтернативного политического варианта. Для этого необходимо устранить действующую верхушку власти. Одним из возможных методов остаются точечные удары, поскольку сценарий внутренней революции ранее реализовать не удалось.

Во что может вылиться операция против Ирана: смотреть видео

Операция может сыграть на руку Украине

По мнению политтехнолога Тараса Загороднего, события вокруг Ирана могут иметь последствия для России – хоть и не прямые, но ощутимые в стратегической плоскости.

Иран является союзником России в войне против Украины. Именно из этой страны начались поставки дронов-камикадзе, которые российская армия использует для ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Поэтому ослабление Ирана, считает политолог, автоматически влияет и на возможности Москвы.

Нам выгодна эта атака. "Шахеды" же появились не сами по себе. Там есть сотрудничество с Россией, в частности в этом направлении,

– отметил он.

Отдельно Загородний обращает внимание на энергетический аспект. По его мнению, США заинтересованы в усилении контроля над иранскими нефтяными и газовыми потоками. Если иранская нефть активнее выйдет на мировые рынки под американским влиянием, это создаст дополнительное давление на российский экспорт энергоносителей.

Россию уже постепенно вытесняют из части рынков, а усиление присутствия Ирана под контролем США только углубит эту тенденцию. В такой конфигурации Кремлю придется действовать в значительно менее комфортных условиях.

Кроме того, Загородний подчеркивает более широкое геополитическое измерение событий. Удар по Тегерану влияет не только на самого союзника России, но и на формат сотрудничества между Ираном, Москвой и Пекином. Значительная часть иранской нефти традиционно поставлялась в Китай, который остается важным экономическим партнером России.

Таким образом, перераспределение энергетических потоков и усиление американского влияния на них меняет баланс сил. Это ограничивает возможности государств, которые поддерживают Россию или сотрудничают с ней, и создает для Кремля дополнительные вызовы.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко полностью поддерживает Загороднего и считает, что удары по Ирану – это опосредованный удар и по России, которая получала и продолжает получать от Тегерана дроны-камикадзе и комплектующие для войны против нас.

Первыми последствиями атак может стать снижение мировых цен на нефть, если не сразу, то в течение ближайших недель. А это будет означать дополнительный удар по российской экономике, которая и без того находится в крайне сложном состоянии.

Ослабление нефтяных доходов еще больше приблизит экономические проблемы Кремля, а значит – и ослабит его способность финансировать войну.

Что касается непосредственно "Шахедов" – поставки из Ирана могут сократиться. В то же время Андрющенко предостерегает от чрезмерного оптимизма: за это время Россия наладила собственное производство и уже не столь критично зависит от иранской стороны в вопросе базовых комплектующих.

Однако агрессору будет значительно сложнее переходить на новые модификации и усовершенствованные версии непосредственно иранской разработки, производство которых только начало разворачиваться.

Как на Украину повлияет агрессия против Ирана: смотреть видео

Дипломат Владимир Огрызко считает, что устранение режима аятолл могло бы стать для Украины чрезвычайно положительным фактором. В таком случае Россия потеряла бы одного из своих ключевых союзников в войне против Украины.

Если этот режим падет, это будет огромный удар по России. Но это будет очень большой шанс для Украины. И уже сейчас надо думать над тем, как максимально быстро наладить отношения с новым иранским руководством, если нынешний режим будет уничтожен,

– подчеркнул Огрызко

В то же время ключевым вопросом остается последовательность действий США. В подобных ситуациях существует риск ограничиться демонстрацией силы без доведения дела до конца. Он считает, что если решение о силовом сценарии уже принято, то оно должно быть реализовано до полного демонтажа действующего режима.

Дипломат также обращает внимание на символические сигналы, в частности, на встречу президента Украины с представителем династии Пехлеви, что может свидетельствовать о подготовке к возможным политическим изменениям в Тегеране.

В более широком контексте Огрызко убежден: исчезновение режимов, представляющих угрозу своим соседям, способствовало бы укреплению региональной и глобальной безопасности. И в этом смысле ослабление Ирана, а в перспективе и России, он рассматривает как шаг к формированию более стабильного и безопасного мирового порядка.

Что известно об операции против Ирана: последнее