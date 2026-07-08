Прекращение огня не сработало: США поразили более 80 целей в Иране, а в НАТО назвали это "необходимым"

В ночь на 8 июля Соединенные Штаты провели атаку по ряду целей в Иране. Под удар попали, в частности, системы ПВО и катера.

О нанесении ударов по иранским объектам в ответ на недавние атаки Тегерана на торговые суда сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

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Что известно о новых ударах по Ирану?

По данным американской стороны, Иран совершил атаку на три коммерческих судна с помощью беспилотников и противокорабельных ракет после того, как они воспользовались маршрутом, поддерживаемым США и Оманом. В ответ Вашингтон нанес авиаудары и возобновил нефтяные санкции, что привело к новому росту мировых цен на нефть. Так, было поражено более 80 целей, среди которых:

системы ПВО;

командные пункты;

радиолокационные станции;

противокорабельные ракетные комплексы;

катера Корпуса стражей исламской революции.

В CENTCOM заявили, что операция направлена на ослабление способности Ирана проводить атаки против международного судоходства, и подчеркнули готовность и в дальнейшем реагировать в случае нарушения режима прекращения огня.

Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Прошлой ночью (8 июля, – 24 Канал) мы провели очень мощную атаку против Ирана,

– заявил Дональд Трамп.

Он также заявил, что нет смысла и в переговорах с Тегераном. Отметим, что в СМИ писали о другой позиции США. В WSJ сообщали, что Вашингтон отменил разрешение, позволявшее экспорт иранской нефти, однако заявил о готовности продолжить переговоры с Тегераном по окончательному мирному соглашению.

Какова реакция НАТО?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал действия США в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтон был вынужден отреагировать, поскольку Тегеран нарушил режим прекращения огня.

Это было абсолютно необходимо. Поскольку существует перемирие, которое нарушается, мы видели, что корабли подверглись атаке. Думаю, то, что США отреагировали, было ключевым моментом,

– сказал Рютте во время саммита НАТО в Анкаре.

В то же время главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании, который стороны подписали 17 июня.

Отметим, что договоренности о перемирии между США и Ираном нарушаются уже не в первый раз, после чего стороны обмениваются ударами. Недавно США нанесли удары по военным объектам Ирана после атак Тегерана на гражданские суда в Ормузском проливе, обвинив его в нарушении режима прекращения огня.

В ответ Иран совершил атаку на американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне, возложив ответственность за срыв перемирия на Вашингтон. Дональд Трамп заявил, что США готовы продолжить военные действия, тогда как Тегеран пригрозил "сокрушительным ответом".