"Готовы, как никогда раньше": Иран ответил на отправку военного флота США на Ближний Восток

Военные корабли США направляются на Ближний Восток. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур, заявил, что на фоне этого их войска готовятся к действиям, держа "палец на спусковом крючке".

Об этом сообщают FoxNews и Associated Press.

Смотрите также Трамп серьезно подвел Иран: реально ли до сих пор свергнуть режим аятолл

Что Иран ответил США?

Собеседник, близкий к Совету национальной безопасности Ирана, рассказал, что подобное предупреждение прозвучало на фоне усиления давления со стороны США, которые отправили в регион авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln.

Согласно обнародованной информации, Мохаммад Пакпур посоветовал Соединенным Штатам и Израилю избегать просчетов, поскольку иранские силы находятся в состоянии повышенной готовности и будут выполнять любые приказы командования.

По словам иранских военных, это делает ситуацию крайне напряженной. Отмечается, что соответствующее заявление прозвучало на фоне продолжающихся масштабных антиправительственных протестов в стране, которые спровоцировали жесткие действия властей.

Комиссия Стражей Исламской революции и дорогой Иран готовы, как никогда ранее, держа палец на спусковом крючке, выполнять приказы и директивы Главнокомандующего,

– заявил иранский генерал.

По данным AP, президент Дональд Трамп неоднократно предупреждал Тегеран, установив две красные границы для применения военной силы во время протестов – убийство мирных демонстрантов и массовые казни людей.

Что этому предшествовало?