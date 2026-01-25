"Готовы, как никогда раньше": Иран ответил на отправку военного флота США на Ближний Восток
- Иранские военные находятся в состоянии повышенной готовности из-за отправки США авианосной ударной группы на Ближний Восток.
- Ранее Трамп установил красные границы для применения военной силы против Ирана во время протестов, в частности, убийство людей.
Военные корабли США направляются на Ближний Восток. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур, заявил, что на фоне этого их войска готовятся к действиям, держа "палец на спусковом крючке".
Об этом сообщают FoxNews и Associated Press.
Что Иран ответил США?
Собеседник, близкий к Совету национальной безопасности Ирана, рассказал, что подобное предупреждение прозвучало на фоне усиления давления со стороны США, которые отправили в регион авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln.
Согласно обнародованной информации, Мохаммад Пакпур посоветовал Соединенным Штатам и Израилю избегать просчетов, поскольку иранские силы находятся в состоянии повышенной готовности и будут выполнять любые приказы командования.
По словам иранских военных, это делает ситуацию крайне напряженной. Отмечается, что соответствующее заявление прозвучало на фоне продолжающихся масштабных антиправительственных протестов в стране, которые спровоцировали жесткие действия властей.
Комиссия Стражей Исламской революции и дорогой Иран готовы, как никогда ранее, держа палец на спусковом крючке, выполнять приказы и директивы Главнокомандующего,
– заявил иранский генерал.
По данным AP, президент Дональд Трамп неоднократно предупреждал Тегеран, установив две красные границы для применения военной силы во время протестов – убийство мирных демонстрантов и массовые казни людей.
Что этому предшествовало?
Ситуация вокруг Ирана и власти аятолл в стране всё больше обостряется. Недавно Дональд Трамп заявил о готовности дать решительный ответ руководству Ирана, сказав, что "США снесут Иран с лица земли".
Он также заявлял, что ему удалось предотвратить казнь 837 молодых мужчин в Иране, которых якобы собирались повесить. По его словам, он предупредил иранскую сторону о жестких последствиях в случае исполнения приговоров.
The Jerusalem Post сообщало, что верховный лидер Ирана Хаменеи переехал в укрепленное подземное укрытие в Тегеране на фоне предупреждений силовиков и военных о росте риска возможного удара США.