Остаются ли США в НАТО: Рубио сделал важное заявление

В Турции 7 –8 июля пройдет саммит лидеров стран НАТО. Ранее ходили слухи о возможном отказе американского лидера от участия в ключевой встрече Альянса.

Однако государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп лично примет участие в саммите, а Америка остается преданной НАТО. Об этом пишет Reuters.

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Какое заявление сделал Рубио?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично примет участие в саммите лидеров стран НАТО, который пройдет в Турции 7 – 8 июля. Таким образом в Вашингтоне опровергли предположения о возможном отказе американского лидера от участия в ключевой встрече Альянса.

По словам Рубио, несмотря на критику в адрес НАТО и недовольство отдельными союзниками, США продолжают рассматривать себя как важную часть Альянса.

Соединенные Штаты по-прежнему являются членом НАТО, и мы будем в Турции, чтобы обсудить все эти вопросы. Президент лично примет участие в следующей встрече глав государств НАТО,

– подчеркнул Рубио.

Вопрос о присутствии американского президента на саммите возник из-за его неоднократных критических высказываний в адрес союзников по НАТО. В последние месяцы Трамп публично выражал недовольство позицией отдельных стран Альянса по конфликту вокруг Ирана.

В частности, американский президент считал недостаточной поддержку со стороны европейских партнеров во время военных операций США и Израиля на Ближнем Востоке. По словам Рубио, одним из главных источников раздражения Трампа стал отказ некоторых союзников предоставлять американским военным доступ к своим базам или воздушному пространству во время кризисных ситуаций.

Несколько стран НАТО также не поддержали военную кампанию США против Ирана и не присоединились к операциям по обеспечению безопасности судоходства в районе Ормузского пролива.

В столицах союзников объясняли такую позицию риском втягивания в масштабный региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, многие европейские правительства отмечали отсутствие общественной поддержки подобных военных операций среди собственного населения.

На этом фоне Трамп неоднократно обвинял союзников в чрезмерной зависимости от американских гарантий безопасности. Ранее он даже называл НАТО "бумажным тигром" и допускал возможность выхода США из Альянса, если партнеры не будут брать на себя большую ответственность за коллективную безопасность.

Что известно о предстоящем саммите?

Марко Рубио считает, что предстоящая встреча лидеров стран-членов НАТО 7 – 8 июля будет иметь исключительное значение для будущего Альянса. По его словам, во время саммита необходимо будет дать ответы на ряд принципиальных вопросов относительно взаимных обязательств союзников, распределения нагрузки по безопасности и реагирования на новые глобальные вызовы.

Он также отметил, что следующая встреча НАТО в Турции "будет важнейшей встречей в истории НАТО, потому что здесь есть некоторые вещи, которые нужно прояснить и исправить".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал, что предстоящий саммит может стать площадкой для принятия решений, которые повлияют на формирование новой архитектуры глобальной безопасности и дальнейшее развитие Североатлантического альянса.