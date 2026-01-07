США не подписали декларацию с "коалицией желающих" о гарантиях безопасности для Украины, – Politico
- США не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины на встрече в Париже, которую одобрила только "коалиция желающих".
- Из декларации были изъяты положения об участии США в многонациональных силах в Украине, включая поддержку в случае нападения.
На встрече в Париже во вторник, 6 января, Соединенные Штаты не подписали совместную декларацию по гарантиям безопасности. В итоге документ одобрила лишь "коалиция желающих".
Предыдущая версия документа была изменена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Почему США не подписали декларацию о гарантиях безопасности?
В материале отмечается, что оптимистичные заявления, которые звучали во время встречи, не сняли сомнений относительно готовности США и в дальнейшем поддерживать Украину и европейских партнеров.
Хотя сначала ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, окончательную декларацию в итоге подписала только Коалиция желающих,
– пишет Politico.
Также отмечается, что из раннего проекта декларации были изъяты положения об участии США в многонациональных силах в Украине. В предыдущей версии отмечалось, что Соединенные Штаты обязуются "поддержать силы в случае нападения", а также оказывать разведывательную и логистическую помощь.
Что известно о декларации о развертывании многонациональных западных сил?
В Париже подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины.
Документ предварительно предусматривал практическую согласованность действий между 35 странами "Коалиции желающих", Украиной и США, закладывая основу для длительного мира.
Премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что Италия не планирует отправлять свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности.