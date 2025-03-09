США не возобновят помощь Украине после подписания соглашения о минералах, – NBC

Перед встречей в Саудовской Аравии Дональд Трамп сосредоточен на готовности Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Кроме того, подписанного между Вашингтоном и Киевом соглашения о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Президент США якобы частным образом дал понять своим помощникам подобные намерения.

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Что известно о планах Трампа

Трамп также хочет, чтобы Зеленский "сделал определенные шаги по выборам в Украине" и, возможно, по уходу с должности лидера президента Украины, анонимно отметили чиновники.

Более того, американский лидер хочет увидеть изменения в отношении Зеленского к мирным переговорам, речь идет о готовности пойти на уступки, такие как отказ от территорий в пользу России.

Во время встреч в Саудовской Аравии на этой неделе мы ожидаем услышать больше положительных сдвигов, которые, надеемся, в конце концов положат конец этой жестокой войне и кровопролитию,

– заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

К слову, ссылаясь на мониторинг ООН, в NBC News пишут, что Россия увеличила количество атак на Украину после объявления США паузы в военной помощи. А пятницу 7 марта там назвали "одним из самых смертоносных дней для гражданского населения" в 2025 году.

Однако, по словам вышеупомянутых чиновников, администрация Трампа не имеет никаких подтверждений тому, что изменения в процессе обмена разведданными имели непосредственное влияние на российские атаки.