Белый дом намекнул, что не против трибунала над Путиным, – СМИ

Во Львове 9 мая министры МИД стран ЕС и Совет Европы поддержали создание специального трибунала, который будет рассматривать военные преступления России против Украины. Ожидается, что он будет организован в Гааге в 2026 году, а в 2025 году завершится юридическое оформление документов.

Европейские чиновники заявляют, что Вашингтон неофициально дал понять, что не будет возражать против сбора доказательств для трибунала над Путиным, передает 24 Канал со ссылкой на Euroactiv.

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Что известно

Европейцы настаивают на том, чтобы российских чиновников судили за преступление агрессии против Украины, но отсутствие поддержки США может ограничить шансы этой инициативы на успех.

В то время как Россия праздновала "день победы" с военным парадом в Москве, группа министров иностранных дел Европы собралась во Львове, чтобы политически поддержать предложение о создании специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за агрессию против Украины.

Эта инициатива, готовилась более двух лет, уже получила поддержку более 40 стран – включая всех членов ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, а также большинства стран G7. Впрочем, среди сторонников – отсутствуют США.

Как пишет издание, успех инициативы будет зависеть от двух факторов: юридической прочности трибунала и способности преодолеть нежелание США участвовать в международных судебных структурах – особенно при администрации Трампа.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сохраняет оптимизм. Она заявила, что рано или поздно США присоединятся к инициативе по трибуналу над Путиным и его приспешниками.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил журналистам во Львове, что "пригласит" своего американского коллегу, госсекретаря Марко Рубио, возобновить работу над трибуналом.

Чиновники ЕС также отметили, что США неофициально дали понять, что не будут возражать против сбора доказательств для трибунала – осторожная, но важная уступка.

Они также преуменьшают значение предыдущей враждебности Трампа к МУС, указывая, что это было в основном связано с расследованиями против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Если все пойдет по плану, Совет Европы должен официально утвердить трибунал 14 мая в Люксембурге голосованием министров - необходимо две трети.

По данным чиновников ЕС, агентство Евроюст уже собрало "значительное количество доказательств", которые могут быть использованы для выдвижения обвинений. Украинские чиновники утверждают, что прокуратура уже имеет около 190 000 дел.

Вместо широкого охвата, трибунал сосредоточится исключительно на руководстве России – президенте, премьер-министре и министре иностранных дел, которых идентифицировали как ключевых архитекторов вторжения.

Расследование и обвинения могут начаться уже на основе собранных доказательств.