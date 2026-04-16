Соединенные Штаты отменили временное ослабление санкций против российской нефти. Это позитивный момент, но нужно реалистично смотреть на эти вещи.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что здесь стоит обратить внимание на заявление министра финансов США Скотта Бессента. Он отметил, что Россия заработала около 2 миллиардов долларов от ослабления нефти. Это неприятно, но все это не является столь значительной суммой для РФ.

Читайте также Санкции действуют: Россия тонет в экономических проблемах

Что было не так с этим решением США?

По словам Буряченко, 2 миллиарда долларов не помогут России кардинально изменить стратегию относительно войны в Украине. Да и само ослабление санкций в отношении российской нефти было достаточно сомнительным решением. Россия как продавала ее на танкерах, так и продолжила продавать.

Фактически Россия нарастила всей танкерный флот после событий на Ближнем Востоке. Она как раньше торговала нефтью через теневой флот, так и сейчас это делает. Что Трамп снимает санкции, что не снимает. Это ни на что не влияет,

– сказал Буряченко.

Вероятно, Трамп ранее принял решение об ослаблении санкций, чтобы несколько стабилизировать ситуацию на фондовых рынках на фоне операции на Ближнем Востоке. Тогда они даже временно сняли ограничения даже с Ирана.

Санкции против России: последние новости