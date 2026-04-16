Трамп возобновил санкции против российской нефти, но есть показательный нюанс
- США отменили временное ослабление санкций против российской нефти. Теперь они действуют в полном объеме.
- Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал об одном интересном нюансе относительно российской нефти.
Соединенные Штаты отменили временное ослабление санкций против российской нефти. Это позитивный момент, но нужно реалистично смотреть на эти вещи.
Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что здесь стоит обратить внимание на заявление министра финансов США Скотта Бессента. Он отметил, что Россия заработала около 2 миллиардов долларов от ослабления нефти. Это неприятно, но все это не является столь значительной суммой для РФ.
Что было не так с этим решением США?
По словам Буряченко, 2 миллиарда долларов не помогут России кардинально изменить стратегию относительно войны в Украине. Да и само ослабление санкций в отношении российской нефти было достаточно сомнительным решением. Россия как продавала ее на танкерах, так и продолжила продавать.
Фактически Россия нарастила всей танкерный флот после событий на Ближнем Востоке. Она как раньше торговала нефтью через теневой флот, так и сейчас это делает. Что Трамп снимает санкции, что не снимает. Это ни на что не влияет,
– сказал Буряченко.
Вероятно, Трамп ранее принял решение об ослаблении санкций, чтобы несколько стабилизировать ситуацию на фондовых рынках на фоне операции на Ближнем Востоке. Тогда они даже временно сняли ограничения даже с Ирана.
Санкции против России: последние новости
- В начале марта Соединенные Штаты приняли решение о временном ослаблении некоторых санкций против России. США разрешили покупать российскую нефть и нефтепродукты в течение 30 дней. Но это касалось только тех ресурсов, которые уже были отгружены на танкеры.
- В конце концов 11 апреля санкции против России снова начали действовать в полном объеме. Это положительное решение для Украины, но страна-агрессор все еще имеет много вариантов, чтобы обойти эти ограничения.
- Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что удары Украины по российской нефтегазовой отрасли повлияли на доходы россиян от продажи нефти.