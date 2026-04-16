Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что здесь стоит обратить внимание на заявление министра финансов США Скотта Бессента. Он отметил, что Россия заработала около 2 миллиардов долларов от ослабления нефти. Это неприятно, но все это не является столь значительной суммой для РФ.
Что было не так с этим решением США?
По словам Буряченко, 2 миллиарда долларов не помогут России кардинально изменить стратегию относительно войны в Украине. Да и само ослабление санкций в отношении российской нефти было достаточно сомнительным решением. Россия как продавала ее на танкерах, так и продолжила продавать.
Фактически Россия нарастила всей танкерный флот после событий на Ближнем Востоке. Она как раньше торговала нефтью через теневой флот, так и сейчас это делает. Что Трамп снимает санкции, что не снимает. Это ни на что не влияет,
– сказал Буряченко.
Вероятно, Трамп ранее принял решение об ослаблении санкций, чтобы несколько стабилизировать ситуацию на фондовых рынках на фоне операции на Ближнем Востоке. Тогда они даже временно сняли ограничения даже с Ирана.
Санкции против России: последние новости
- В начале марта Соединенные Штаты приняли решение о временном ослаблении некоторых санкций против России. США разрешили покупать российскую нефть и нефтепродукты в течение 30 дней. Но это касалось только тех ресурсов, которые уже были отгружены на танкеры.
- В конце концов 11 апреля санкции против России снова начали действовать в полном объеме. Это положительное решение для Украины, но страна-агрессор все еще имеет много вариантов, чтобы обойти эти ограничения.
- Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что удары Украины по российской нефтегазовой отрасли повлияли на доходы россиян от продажи нефти.