Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что здесь стоит обратить внимание на заявление министра финансов США Скотта Бессента. Он отметил, что Россия заработала около 2 миллиардов долларов от ослабления нефти. Это неприятно, но все это не является столь значительной суммой для РФ.

Читайте также Санкции действуют: Россия тонет в экономических проблемах

Что было не так с этим решением США?

По словам Буряченко, 2 миллиарда долларов не помогут России кардинально изменить стратегию относительно войны в Украине. Да и само ослабление санкций в отношении российской нефти было достаточно сомнительным решением. Россия как продавала ее на танкерах, так и продолжила продавать.

Фактически Россия нарастила всей танкерный флот после событий на Ближнем Востоке. Она как раньше торговала нефтью через теневой флот, так и сейчас это делает. Что Трамп снимает санкции, что не снимает. Это ни на что не влияет,

– сказал Буряченко.

Вероятно, Трамп ранее принял решение об ослаблении санкций, чтобы несколько стабилизировать ситуацию на фондовых рынках на фоне операции на Ближнем Востоке. Тогда они даже временно сняли ограничения даже с Ирана.

