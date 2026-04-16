Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що тут варто звернути увагу на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента. Він зазначив, що Росія заробила близько 2 мільярдів доларів від послаблення нафти. Це неприємно, але все є не є аж настільки значною сумою для РФ.
Що було не так із цим рішенням США?
За словами Буряченка, 2 мільярди доларів не допоможуть Росії кардинально змінити стратегію щодо війни в Україні. Та й саме послаблення санкцій щодо російської нафти було досить сумнівним рішенням. Росія як продавала її на танкерах, так і продовжила продавати.
Фактично Росія наростила всій танкерний флот після подій на Близькому Сході. Вона як раніше торгувала нафтою через тіньовий флот, так і зараз це робить. Що Трамп знімає санкції, що не знімає. Це ні на що не впливає,
– сказав Буряченко.
Ймовірно, Трамп раніше ухвалив рішення про послаблення санкцій, аби дещо стабілізувати ситуацію на фондових ринках на тлі операції на Близькому Сході. Тоді вони навіть тимчасово зняли обмеження навіть з Ірану.
На початку березня Сполучені Штати ухвалили рішення про тимчасове послаблення деяких санкцій проти Росії. США дозволили купувати російську нафту та нафтопродукти упродовж 30 днів. Але це стосувалося лише тих ресурсів, які вже були відвантажені на танкери.
Зрештою 11 квітня санкції проти Росії знову почали діяти у повному обсязі. Це позитивне рішення для України, але країна-агресорка все ще має багато варіантів, аби обійти ці обмеження.
Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що удари України по російській нафтогазовій галузі вплинули на прибутки росіян від продажу нафти.