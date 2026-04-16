Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що тут варто звернути увагу на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента. Він зазначив, що Росія заробила близько 2 мільярдів доларів від послаблення нафти. Це неприємно, але все є не є аж настільки значною сумою для РФ.

Що було не так із цим рішенням США?

За словами Буряченка, 2 мільярди доларів не допоможуть Росії кардинально змінити стратегію щодо війни в Україні. Та й саме послаблення санкцій щодо російської нафти було досить сумнівним рішенням. Росія як продавала її на танкерах, так і продовжила продавати.

Фактично Росія наростила всій танкерний флот після подій на Близькому Сході. Вона як раніше торгувала нафтою через тіньовий флот, так і зараз це робить. Що Трамп знімає санкції, що не знімає. Це ні на що не впливає,

– сказав Буряченко.

Ймовірно, Трамп раніше ухвалив рішення про послаблення санкцій, аби дещо стабілізувати ситуацію на фондових ринках на тлі операції на Близькому Сході. Тоді вони навіть тимчасово зняли обмеження навіть з Ірану.

