США перебрасывают военные корабли на Ближний Восток: эксперт сказал, возможна ли война с Ираном

Американцы перемещают свою флотилию ближе к Ирану. Власти Ирана заявили, что их военные силы находятся в состоянии готовности, если США начнут атаку. Передвижение авианосной группы –это расходы на миллиарды долларов. Поэтому действия Соединенных Штатов точно не имитация.

На этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в последнее время именно в этом районе сосредоточено до тысячи самолетов. Один только Израиль имеет 400, а американская авианосная группа за собой подтягивает более сотни единиц.

Решатся ли США атаковать и что будет под ударом?

Военный эксперт рассказал, что сейчас собираются мощные силы. Он не исключает, что действительно США при поддержке союзников могут нанести удар по военным объектам в Иране. Особенно после того, как революция против политического режима страны не воплотилась. После кровавых массовых протестов власти Ирана начали наказывать людей, которые выходили на митинги.

К сведению! В середине января западные СМИ сообщали, что количество погибших иранцев в ходе протестов могло достичь до 20 тысяч.

Свитан считает, что Трамп сорвал эту революцию. Сначала он пообещал оказать поддержку и защитить иранцев, которые выступили против аятолл. Когда люди поверили ему и продолжили активно противостоять режиму, обещанной реакции и действий от американского президента не последовало. А вот жесткий ответ на протесты со стороны властей Ирана и ее силовиков только усилился в сторону митингующих.

Он бросил протестующих на пулеметы. Как минимум, несколько десятков тысяч человек погибли, столько же арестованы, часть из них уже казнена. Проблема однозначно есть, создал ее Трамп. Как он будет ее решать – посмотрим. Один из вариантов – удар по военным объектам КСИР,

– озвучил Свитан.

Со слов военного эксперта, Корпус стражей Исламской революции является как раз боевым крылом аятолл. Поэтому удар может быть направлен именно по нему, а не по армии Ирана, которая сейчас, с его слов, в определенной степени нейтральна. Свитан предположил, что начать атаку США уже готовы, но пока не подготовились встретить ответный огонь, поэтому и не начинают удары.

Наземная операция вряд ли будет проведена, будет морская и авиационная. А это удары с помощью ракет, самолетов, будут обратные удары иранскими ракетами. У них там, как минимум, 1500 еще осталось. А это значит, что надо разворачивать мощную систему ПРО,

– объяснил Свитан.

Он подытожил, что туда американцам надо будет перебросить дополнительную противоракетную систему THAAD. Одна уже развернута над Израилем, еще одна вероятно будет над Персидским заливом, чтобы перехватывать иранскую баллистику. Поэтому, по словам Свитана, в ближайшее время действительно может быть нанесен удар по военным объектам в Иране.

Свитан объяснил, что для Украины такое развитие событий в негативной окраске будет в том, что вырастет цена на нефть. По его словам, любые беспорядки на Ближнем Востоке влечет за собой повышение стоимости нефти.

