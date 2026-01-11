Трампу не нужна война, – аналитик объяснил, зачем США безумные пошлины против ряда стран

Соединенные Штаты Америки могут ввести 500% пошлины против стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Голосование по этому законопроекту может состояться на следующей неделе.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что это инструмент давления на Россию, Индию и Китай. Кроме того, США могут повлиять на переговорный процесс по завершению войны на территории Украины.

Почему Трамп согласился вводить пошлины именно сейчас?

По словам Юрия Богданова, в США, вероятно, понимают, что Кремль сознательно имитирует переговорный процесс с Украиной. Зато украинская сторона, Европа и американцы наоборот прилагают максимум усилий, чтобы способствовать завершению войны.

Поэтому заявления о введении пошлин могут быть способом давления на Владимира Путина. Однако американская власть не сразу может водить все 500%, а постепенно, начав, например, с 10%.

Эти тарифы будут введены не потому, что президент США хочет вести войну с Китаем или Индией, а потому, что они поддерживают российский режим, который ведет войну и не хочет идти на уступки,

– сказал аналитик.

Он также предположил, что Трамп очень обиделся на Путина, который солгал ему о якобы атаке украинских дронов по его резиденцию в Валдае. Это несколько подорвало авторитет Трампа, который сначала поверил диктатору, а потом опроверг его обман. Это также могло повлиять на решение американского лидера по пошлинам.

Кроме того, в США могли протрактовать очень вызывающе действия России после ареста лидера Венесуэлы. Все потому, что теневой флот Кремля после этого и дальше продолжал вывозить венесуэльскую нефть танкерами. По мнению Богданова, Кремль получит ответ на такие действия.

Что известно о введении американских пошлин?