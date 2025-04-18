США предлагают ослабить санкции против России: при каком условии это произойдет

В пятницу, 18 апреля, стало известно, что США могут ослабить санкции против России. Это может произойти в контексте мирных переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Когда и почему США могут ослабить санкции против России

Журналисты Bloomberg поговорили с европейскими чиновниками. Те сообщили, что контуры плана США были обнародованы во время встречи в Париже в четверг.

США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая описание условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня,

– сказано в материале.

Чиновники не привели много деталей, но кое-что все же рассказали.

"Это предложение фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы. Стремление Киева вступить в НАТО также не будет рассматриваться", – цитируют их в СМИ.

Медийщики напомнили, что Марко Рубио даже говорил, что США могут отказаться от мирных переговоров, если станет ясно, что соглашение невозможно. Однако они стремятся обеспечить полное прекращение огня в течение нескольких недель.

После парижской встречи союзники соберутся в Лондоне, чтобы продолжить говорить о мире в Украине.

"Один из чиновников заявил, что планы, требующие дальнейшего обсуждения с Киевом, не будут окончательным урегулированием, и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими. Чиновники подчеркнули, что переговоры будут безрезультатными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения любого соглашения является крайне важным", – подытоживают в статье.

18 апреля Песков заявил, что мораторий на удары по энергетике закончился. В Украине отреагировали на это.