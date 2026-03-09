Госдеп США приказал дипломатам немедленно покинуть одну из стран Персидского залива
- Госдеп США приказал американским дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию.
- Приказ об отъезде издан после нескольких атак иранских беспилотников на посольство в Эр-Рияде.
В Вашингтоне готовятся к усилению конфликта с Ираном. Поэтому там приказали американским дипломатам срочно покинуть одну из стран Персидского залива.
Речь идет о Саудовской Аравии. Впервые с начала войны с Ираном для дипломатической миссии США в этой стране пришло принудительное распоряжение от Госдепа. Об этом пишет The New York Times.
Почему США отзывают дипломатов из Саудовской Аравии?
В предыдущие дни сотрудникам правительства США, которые не выполняют критически важных обязанностей, и членам их семей в дипломатических миссиях региона предлагали добровольно выехать, но приказов об обязательном отъезде не было.
Приказ об обязательном отъезде был издан после нескольких иранских атак на здание посольства США в Эр-Рияде и прилегающую территорию.
Во вторник, 3 марта, министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство подверглось атаке двух беспилотников, в результате чего произошло "ограниченное возгорание и незначительные материальные повреждения здания".
В воскресенье, 8 марта, рано утром министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что сбило беспилотник, направленный на дипломатический квартал в Эр-Рияде, где расположено посольство США и представительства других стран.
Сотрудникам американских консульств также приказано готовиться к принудительному отъезду.
Иран также поражал военные объекты в королевстве. Так, Пентагон сообщил в воскресенье, что один американский военный погиб от ранений, полученных 1 марта во время атаки на саудовскую военную базу.
Накануне войны только двум посольствам разрешали отъезд: в Бейруте и Иерусалиме. 2 марта, после начала войны, Госдепартамент издал приказ об об обязательном отъезде сотрудников в дипломатических миссиях в Ираке, Иордании и Бахрейне.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед странами Персидского залива за предыдущие атаки и заявил о намерении сотрудничать в вопросах безопасности региона. Пезешкиан пообещал больше не бить по соседним странам при условии, если с их территории не будут наноситься удары по Ирану.
Президент Дональд Трамп не исключает возможности наземной военной операции в Иране, но только по очень весомой причине. По данным СМИ, США и Израиль обсуждают возможность отправки спецподразделений в Иран для захвата или нейтрализации высокообогащенного урана.
В Иране избрали нового верховного лидера. Им стал Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. На фоне избрания нового аятоллы баррель эталонной марки Brent подскочил до более сотни долларов, почти до 110. Американская нефть WTI также достигла 108 долларов за баррель. Это самые высокие показатели с лета 2022 года.