США согласовали продажу Украине оборудования и услуг для поддержки системы ПВО Patriot, а также спутниковой связи Starlink. Общая стоимость сделок достигает 329 миллионов долларов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Управления военного сотрудничества министерства обороны США.

Какое оборудование от США получит Украина?

В Минобороны США сообщили, что Украина планирует приобрести оборудование и услуги для Patriot на сумму около 179,1 миллиона долларов. В пакет входят секретные и несекретные запчасти, техническая поддержка, программное обеспечение с обновлениями, модернизация системы, испытательное и коммуникационное оборудование, услуги интеграции, ремонт, обучение, техническая помощь и другие элементы материально-технической базы.

Основными подрядчиками будут выступать компании RTX Corporation и Lockheed Martin. Для реализации соглашения примерно пять представителей правительства США и пятнадцать представителей подрядчиков отправятся в Европейское командование США для поддержки обучения и участия в периодических встречах,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Госдеп отдельно согласовал продажу Украине услуг спутниковой связи Starlink и соответствующего оборудования на сумму 150 миллионов долларов. Подрядчиком этой части сделки станет компания Starlink Services.

Какую военную помощь от партнеров должна получить Украина?