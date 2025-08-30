США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot и Starlink
- США одобрили продажу Украине оборудования для системы ПВО Patriot на сумму 179,1 миллиона долларов, включая техническую поддержку, программное обеспечение, модернизацию и обучение.
- Госдепартамент США согласовал продажу Украине услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink на сумму 150 миллионов долларов, с подрядчиком Starlink Services.
США согласовали продажу Украине оборудования и услуг для поддержки системы ПВО Patriot, а также спутниковой связи Starlink. Общая стоимость сделок достигает 329 миллионов долларов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Управления военного сотрудничества министерства обороны США.
Какое оборудование от США получит Украина?
В Минобороны США сообщили, что Украина планирует приобрести оборудование и услуги для Patriot на сумму около 179,1 миллиона долларов. В пакет входят секретные и несекретные запчасти, техническая поддержка, программное обеспечение с обновлениями, модернизация системы, испытательное и коммуникационное оборудование, услуги интеграции, ремонт, обучение, техническая помощь и другие элементы материально-технической базы.
Основными подрядчиками будут выступать компании RTX Corporation и Lockheed Martin. Для реализации соглашения примерно пять представителей правительства США и пятнадцать представителей подрядчиков отправятся в Европейское командование США для поддержки обучения и участия в периодических встречах,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Госдеп отдельно согласовал продажу Украине услуг спутниковой связи Starlink и соответствующего оборудования на сумму 150 миллионов долларов. Подрядчиком этой части сделки станет компания Starlink Services.
Какую военную помощь от партнеров должна получить Украина?
- 29 августа Госдеп США одобрил возможный контракт на поставку Украине 3350 ракет ERAM и спутникового оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Его профинансируют Дания, Нидерланды, Норвегия и программы FMF.
- Также стало известно, что Бельгия обязалась что Бельгия обязалась предоставлять Украине миллиард евро ежегодно до 2029 года. Также страна вскоре передаст несколько F-16.
- К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получать ежемесячно от партнеров не менее 1 миллиарда долларов. Эти средства направят на закупку американского оружия.