Геополитика Америка США одобрили продажу Украине запчастей к военной технике на 185 миллионов долларов
7 февраля, 09:32
США одобрили продажу Украине запчастей к военной технике на 185 миллионов долларов

Сергей Попович
Основні тези
  • Государственный департамент США одобрил продажу Украине запчастей к военной технике на 185 миллионов долларов.
  • Запчасти нужны для обслуживания транспортных средств и систем вооружения, ранее предоставленных Украине армией США.

Государственный департамент США дал зеленый свет возможной продаже военного оборудования для Украины на сумму 185 миллионов долларов. Речь идет о запчастях к американскому оружию.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

Что США продадут Украине?

В сообщении отмечается, что украинское правительство обратилось с запросом на закупку запасных частей класса IX, необходимых для обслуживания транспортных средств и систем вооружения, которые ранее были поставлены Вооруженным силам Украины армией США. Запрос также охватывает другие связанные элементы логистического обеспечения и поддержки соответствующих программ.

Приблизительная стоимость предложенного пакета составляет 185 миллионов долларов.

В Пентагоне подчеркнули, что такая продажа будет отвечать внешнеполитическим интересам и целям национальной безопасности США, поскольку будет способствовать укреплению безопасности государства-партнера, "которая является силой, способствующей политической стабильности и экономической программе в Европе".

У Трампа ответили, сколько еще готовы поставлять оружие Украине

  • Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью заявил, что США будут продавать вооружение союзникам по Альянсу, которые, свою очередь, будут передавать его Украине.

  • Соединенные Штаты будут это делать до самого окончания войны с подписанием мирного соглашения.