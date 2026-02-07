Об этом сообщает Министерство обороны США.
Что США продадут Украине?
В сообщении отмечается, что украинское правительство обратилось с запросом на закупку запасных частей класса IX, необходимых для обслуживания транспортных средств и систем вооружения, которые ранее были поставлены Вооруженным силам Украины армией США. Запрос также охватывает другие связанные элементы логистического обеспечения и поддержки соответствующих программ.
Приблизительная стоимость предложенного пакета составляет 185 миллионов долларов.
В Пентагоне подчеркнули, что такая продажа будет отвечать внешнеполитическим интересам и целям национальной безопасности США, поскольку будет способствовать укреплению безопасности государства-партнера, "которая является силой, способствующей политической стабильности и экономической программе в Европе".
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью заявил, что США будут продавать вооружение союзникам по Альянсу, которые, свою очередь, будут передавать его Украине.
Соединенные Штаты будут это делать до самого окончания войны с подписанием мирного соглашения.